Rusya’dan tehlikeli oyun! Çernobil’in en tehlikeli bölgesine siper!
Rusya-Ukrayna savaşında 43. Gün yaşanırken gelen bir iddia dünyayı alarma geçirdi. Ukraynalı Ordusu tarafından yayınlanan drone görüntülerinde, Çernobil Nükleer Santrali yakınlarındaki radyoaktif yasak bölgede terk edilmiş Rus askeri mevzileri görüldü.
07.04.2022 11:18 - Son Güncelleme: 07.04.2022 11:18
Kızıl Orman adını, dünyanın en kötü nükleer felaketi olan 1986 Çernobil'deki patlamadan kaynaklanan radyasyonu emdikten sonra düzinelerce kilometrekare çam ağacının kırmızıya dönmesiyle aldı
"KATİL BİR DEVLET YAPABİLİR"
Ukrayna Ordusu tarafından Twitter'da paylaşılan videonun Rusya'nın savaş suçlarına dair bir kanıt niteliğinde olduğu belirtilerek, "Rus komutanlığı, askerlerine Mart 2022'de radyoaktif Kızıl Orman'daki Çernobil nükleer santralinin yakınında tahkimatlar kazmalarını emretti. İnsan yaşamı, hatta kendi askerlerinin hayatını bile ihmal etmek, yalnızca katil bir devletin yapabileceği bir şeydir" denildi.