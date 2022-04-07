RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Dünya Rusya’dan tehlikeli oyun! Çernobil’in en tehlikeli bölgesine siper!

Rusya’dan tehlikeli oyun! Çernobil’in en tehlikeli bölgesine siper!

Rusya-Ukrayna savaşında 43. Gün yaşanırken gelen bir iddia dünyayı alarma geçirdi. Ukraynalı Ordusu tarafından yayınlanan drone görüntülerinde, Çernobil Nükleer Santrali yakınlarındaki radyoaktif yasak bölgede terk edilmiş Rus askeri mevzileri görüldü.

07.04.2022 11:18 - Son Güncelleme: 07.04.2022 11:18
Rusya’dan tehlikeli oyun! Çernobil’in en tehlikeli bölgesine siper!

Ukrayna ordusu, tarihin en kötü nükleer felaketini yaşayan Çernobil Hariç Tutma Bölgesi'nin en kirli bölümü olan Kızıl Orman'da Rus birliklerinin kazdığı siperleri ortaya çıkaran drone görüntülerini paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Rusya’dan tehlikeli oyun! Çernobil’in en tehlikeli bölgesine siper!

Kızıl Orman adını, dünyanın en kötü nükleer felaketi olan 1986 Çernobil'deki patlamadan kaynaklanan radyasyonu emdikten sonra düzinelerce kilometrekare çam ağacının kırmızıya dönmesiyle aldı

Rusya’dan tehlikeli oyun! Çernobil’in en tehlikeli bölgesine siper!

"KATİL BİR DEVLET YAPABİLİR"
Ukrayna Ordusu tarafından Twitter'da paylaşılan videonun Rusya'nın savaş suçlarına dair bir kanıt niteliğinde olduğu belirtilerek, "Rus komutanlığı, askerlerine Mart 2022'de radyoaktif Kızıl Orman'daki Çernobil nükleer santralinin yakınında tahkimatlar kazmalarını emretti. İnsan yaşamı, hatta kendi askerlerinin hayatını bile ihmal etmek, yalnızca katil bir devletin yapabileceği bir şeydir" denildi.

Rusya’dan tehlikeli oyun! Çernobil’in en tehlikeli bölgesine siper!

Drone görüntülerinde arazide kazılmış hendekler de yer aldı.

Rusya’dan tehlikeli oyun! Çernobil’in en tehlikeli bölgesine siper!

UAEA DOĞRULADI
Bununla birlikte, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Rusya'nın Ukrayna'yı saldırılarının ilk günü olan 24 Şubat'ta bölgenin kontrolünü ele geçirdikten bir ay sonra Rus birliklerinin geçen hafta nükleer santralden çekildiğini doğruladı.

SON DAKİKA