Rusya’dan tehlikeli oyun! Çernobil’in en tehlikeli bölgesine siper!

"KATİL BİR DEVLET YAPABİLİR"

Ukrayna Ordusu tarafından Twitter'da paylaşılan videonun Rusya'nın savaş suçlarına dair bir kanıt niteliğinde olduğu belirtilerek, "Rus komutanlığı, askerlerine Mart 2022'de radyoaktif Kızıl Orman'daki Çernobil nükleer santralinin yakınında tahkimatlar kazmalarını emretti. İnsan yaşamı, hatta kendi askerlerinin hayatını bile ihmal etmek, yalnızca katil bir devletin yapabileceği bir şeydir" denildi.