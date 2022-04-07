410 sivilin katledildiği Bucha’da gıda krizi! Yıkılan marketlerde bozulmamış yiyecek arıyorlar
Rusya-Ukrayna savaşında 43.gün geride kalırken 410 sivilin cesetlerinin bulunduğu Bucha'da halk markette bozulmamış gıda ve temel ihtiyaç ürünleri arayışına girdi. 410 sivilin cansız bedenine ulaşılırken bu gelişme dış basında geniş yer buldu. Bazı gazeteler 'soykırım' manşeti ile çıkarken, New York Times, Rus işgali altında yaşayan sivillerin hikayelerine geniş yer ayırdı. Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasında "Rusya, Buça'daki insanların ölümünde dahli olduğu yönündeki iddiaları reddediyor. Konular uluslararası düzeyde tartışılmalı." denildi.
Rusya-Ukrayna savaşında 43. güne girildi. Rus ordusunun ağır bombardımanlarının hedefi olan Bucha kentindeki çatışmalar sırasında birçok iş yerinde büyük hasar meydana gelirken, bazıları da yağmalandı.
Günlerce süren çatışmalar ve Rus güçlerinin kenti kontrol ettiği sırada gıda krizi patlak verdi.
TEK TEK BAKTILAR
Kentte sıkı önlemler alan Ukrayna güçleri yağma olaylarına müsaade etmezken, siviller çatışmalarda kısmen hasar alan bazı marketlere gelerek bozulmamış gıda ve temel ihtiyaç ürünlerini aradı.
Siviller ürünleri tek tek inceleyerek ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı.
410 SİVİL KATLEDİLDİ
Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirdi.
Venediktova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinin her karışında arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek bu çalışmalarda adli müfettişler, patlayıcı madde ve kinoloji uzmanları, adli tıp uzmanları, doktorlar ve kurtarma ekiplerinin de yer aldığını kaydetti.
Kiev yakınlarındaki kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedinin bulunduğunu kaydeden Venediktova, "Kiev bölgesinin kurtarılmış topraklarında, Rusya'nın acımasız savaş suçlarının çok önemli kanıtları var. Burası, bizim topraklarımızda onu organize edenleri cezalandırmak için belgelenmesi gereken bir cehennemdir." değerlendirmesinde bulundu.
Venediktova, olayın tanıkları ve mağdurlarının tespitine yönelik çalışmaların yanı sıra bu facianın foto ve video kanıtlarının toplanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü vurguladı.
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, dün, Kiev bölgesinin tamamının Rus ordusundan kurtarıldığını kaydederek Kiev'in İrpin, Buça, Gostomel ve diğer bölgelerinin tamamen Ukrayna silahlı kuvvetlerinin kontrolüne geçtiğini açıklamıştı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.