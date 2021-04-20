RAMAZAN İMSAKİYE
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Rusya'dan skandal hareket! Devlet televizyonunda SİHA'ları hedef gösterdiler!

Karadeniz'de Ukrayna ve Rusya arasında Donbass krizi ile başlayan gerilim adım adım savaşa doğru gidiyor. ABD'nin ardından İngiltere ve AB de Ukrayna'nın yanında olduklarını dile getirirken Rus devlet televizyonunda bir skandala imza atıldı. Rossiya 1, İHA'ları vurabilen "Lancet" kamikaze drone için yayınladığı haberde, Rus muharebe drone'u Lancet'ın test görüntülerinde Türk SİHA'sına saldırdığı simülasyona yer verdi.

20.04.2021 09:41 - Son Güncelleme: 20.04.2021 09:41
Rusya'dan skandal hareket! Devlet televizyonunda SİHA'ları hedef gösterdiler!

On binlerce askeri harekete geçiren ve sınıra askeri yığınak yapan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı planını gösteren harita yayınlandı. Rus devlet televizyonu ise, Türk üretimi Bayraktar TB2'leri hedef alan büyük bir skandala imza attı.

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Rusya'dan skandal hareket! Devlet televizyonunda SİHA'ları hedef gösterdiler!

Ukrayna sınırına bir ordu yığan Rusya lideri Vladimir Putin, 2014'te el koyduğu Kırım'a S-400 füzeleri konuşlandırdı, Hazar Filosu'ndaki savaş gemilerini Karadeniz'e çekti ve Karadeniz'i Azak Denizi'ne bağlayan Kerç Boğazı'nı kapattı.

Rusya'dan skandal hareket! Devlet televizyonunda SİHA'ları hedef gösterdiler!

Rus donanmasının Ukrayna'nın sahil şehri Mariupol'u kuşattığını bildiren Rus medyası, bugün ise 20'yi aşkın savaş gemisinin muharebe pozisyonunda Ukrayna ve Romanya'ya doğru ilerlediğini yazdı.

Rusya'dan skandal hareket! Devlet televizyonunda SİHA'ları hedef gösterdiler!

Haberlere göre, 20'den fazla Rus savaş gemisi Kırım Yarımadası'nın güneyi ve batısında konuşlandı. Yerel medya ayrıca Karadeniz'e Baltık ve Kuzey filosundan da gemilerin gönderildiğini aktarıyor.

Rusya'dan skandal hareket! Devlet televizyonunda SİHA'ları hedef gösterdiler!

Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların son 24 saat içinde sekiz ateşkes ihlali yaptığını aktaran Ukrayna medyası ise, Ukrayna ve Romanya savaş gemilerinin birlikte tatbikat yaptığını duyurdu. Kiev yönetimine göre, halihazırda sınır hattında 103 binden fazla Rus askeri bulunuyor.