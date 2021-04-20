Rusya'dan skandal hareket! Devlet televizyonunda SİHA'ları hedef gösterdiler!

Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların son 24 saat içinde sekiz ateşkes ihlali yaptığını aktaran Ukrayna medyası ise, Ukrayna ve Romanya savaş gemilerinin birlikte tatbikat yaptığını duyurdu. Kiev yönetimine göre, halihazırda sınır hattında 103 binden fazla Rus askeri bulunuyor.