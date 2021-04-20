Rusya'dan skandal hareket! Devlet televizyonunda SİHA'ları hedef gösterdiler!
Karadeniz'de Ukrayna ve Rusya arasında Donbass krizi ile başlayan gerilim adım adım savaşa doğru gidiyor. ABD'nin ardından İngiltere ve AB de Ukrayna'nın yanında olduklarını dile getirirken Rus devlet televizyonunda bir skandala imza atıldı. Rossiya 1, İHA'ları vurabilen "Lancet" kamikaze drone için yayınladığı haberde, Rus muharebe drone'u Lancet'ın test görüntülerinde Türk SİHA'sına saldırdığı simülasyona yer verdi.
20.04.2021 09:41
- Son Güncelleme: 20.04.2021 09:41