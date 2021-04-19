Karadeniz'deki Rusya-Ukrayna geriliminde flaş gelişme! ABD ve İngiltere'den sonra AB de safını seçti!
Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimde flaş bir gelişme yaşandı. Rusya Ukrayna'nın sahil şehrini 9 savaş gemisi ile kuşatırken ABD'nin ardından İngiltere de Türkiye'den izin alarak bölgeye savaş gemisi göndereceklerini duyurdu. Gerilim ile ilgili bir son dakika açıklaması da AB'den geldi. AB de Ukrayna'nın yanında olduğunu açıkladı. İşte detaylar...
19.04.2021 17:33
- Son Güncelleme: 19.04.2021 17:33