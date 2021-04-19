RAMAZAN İMSAKİYE
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Karadeniz'deki Rusya-Ukrayna geriliminde flaş gelişme! ABD ve İngiltere'den sonra AB de safını seçti!

Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimde flaş bir gelişme yaşandı. Rusya Ukrayna'nın sahil şehrini 9 savaş gemisi ile kuşatırken ABD'nin ardından İngiltere de Türkiye'den izin alarak bölgeye savaş gemisi göndereceklerini duyurdu. Gerilim ile ilgili bir son dakika açıklaması da AB'den geldi. AB de Ukrayna'nın yanında olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

19.04.2021 17:33 - Son Güncelleme: 19.04.2021 17:33
Karadeniz'deki Rusya-Ukrayna geriliminde flaş gelişme! ABD ve İngiltere'den sonra AB de safını seçti!

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya'nın Ukrayna sınırında ve Kırım'da askeri varlığını artırmasının ardından Kiev yönetimiyle tam dayanışma içinde olduklarını ancak bu nedenle Rusya'ya yeni yaptırım uygulanmayacağını bildirdi.

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Karadeniz'deki Rusya-Ukrayna geriliminde flaş gelişme! ABD ve İngiltere'den sonra AB de safını seçti!

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanlarının video konferansla yapılan toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ve Rusya konularını geniş şekilde ele aldıklarını söyledi.

Karadeniz'deki Rusya-Ukrayna geriliminde flaş gelişme! ABD ve İngiltere'den sonra AB de safını seçti!

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın da toplantıya bağlanarak bakanlara bilgi verdiğini aktaran Borrell, AB'nin Ukrayna sınırı ve Kırım'daki Rus askeri hareketliliği, varlığı nedeniyle endişeli olduğunu belirtti.

Karadeniz'deki Rusya-Ukrayna geriliminde flaş gelişme! ABD ve İngiltere'den sonra AB de safını seçti!

Borrell, 150 bin Rus askerinin Ukrayna sınırına gönderildiğini aktararak, bunun Rus ordusunun Ukrayna sınırı ve 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım'a bugüne kadar yaptığı en büyük sevkiyat olduğunu kaydetti.

Karadeniz'deki Rusya-Ukrayna geriliminde flaş gelişme! ABD ve İngiltere'den sonra AB de safını seçti!

Rus ordusunun, askerlerin yanı sıra askeri malzeme, araç ve gereç ile sahra hastanesi gibi birçok unsuru sınıra sevk ettiğini belirten Borrell, Rusya'ya gerilimi düşürme ve askerlerini çekme çağrısını yineledi.