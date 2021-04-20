RAMAZAN İMSAKİYE
Bugünkü
Takvim

Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Türkiye'ye resmen savaş ilan ettiler! Yunanistan'ın safında yer alan 7 ülkenin savaş uçakları...

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın tahrikleri devam ederken geçen hafta Ankara'ya gelen Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın basın toplantısındaki provokasyonu bardağı taşırmıştı. Gelen son dakika haberine göre Yunanistan'ın yanında yer alan İsrail, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Kanada ve Güney Kıbrıs savaş uçakları Yunanistan'dan kalkış yaptı. Durumu manşetlerine taşıyan Yunan medyası Türkiye'yi hedef tahtasına koydu. İşte detaylar…

20.04.2021 10:22 - Son Güncelleme: 20.04.2021 10:22
Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Türkiye'ye resmen savaş ilan ettiler! Yunanistan'ın safında yer alan 7 ülkenin savaş uçakları...

Ankara'da geçen hafta Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın ziyareti sırasında patlak veren yeni krizin şok dalgalarına Doğu Akdeniz'de araştırma yapan Fransız gemisi eklendi, Yunan medyası ise Türkiye'yi manşetten veriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Türkiye'ye resmen savaş ilan ettiler! Yunanistan'ın safında yer alan 7 ülkenin savaş uçakları...

Yunanistan hükümet sözcüsü Aristotelia Peloni, Türk ve Yunan savaş gemilerini karşı karşıya getiren Fransız araştırma gemisi L'Atalante'nin Yunan kıta sahanlığı bölgesinde bulunduğunu savundu. Yerel medya, 'L'Atalante' gemisininin mürettebatında Fransız, Yunan, İtalyan ve İsrail vatandaşlarının bulunduğunu bildiriyor.

Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Türkiye'ye resmen savaş ilan ettiler! Yunanistan'ın safında yer alan 7 ülkenin savaş uçakları...

Pazartesi günü basın toplantısı düzenleyen Peloni, Yunan hükümetinin Türkiye ile iletişim için açık kanallar aradığını söyledi. Peloni ayrıca Atina'nın Ankara'dan uluslararası hukuka uymasını beklediğini de sözlerine ekledi.

Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Türkiye'ye resmen savaş ilan ettiler! Yunanistan'ın safında yer alan 7 ülkenin savaş uçakları...

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ise, bugün Suudi Arabistan'a gidiyor. Atina ve Riyad'ın imza koyacağı savunma anlaşmasına göre, Yunanistan elindeki Patriot füzelerini Suudi Arabistan'a transfer edecek.

Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Türkiye'ye resmen savaş ilan ettiler! Yunanistan'ın safında yer alan 7 ülkenin savaş uçakları...

Yerel medya ayrıca, Ankara'da provokasyona girişen Dendias'ın AB dışişleri bakanları zirvesinde Türkiye ve Libya ziyaretlerine ilişkin mevkidaşlarına bilgi vereceğini de yazdı.