Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Türkiye'ye resmen savaş ilan ettiler! Yunanistan'ın safında yer alan 7 ülkenin savaş uçakları...
Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın tahrikleri devam ederken geçen hafta Ankara'ya gelen Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın basın toplantısındaki provokasyonu bardağı taşırmıştı. Gelen son dakika haberine göre Yunanistan'ın yanında yer alan İsrail, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Kanada ve Güney Kıbrıs savaş uçakları Yunanistan'dan kalkış yaptı. Durumu manşetlerine taşıyan Yunan medyası Türkiye'yi hedef tahtasına koydu. İşte detaylar…
20.04.2021 10:22
- Son Güncelleme: 20.04.2021 10:22
Yunanistan hükümet sözcüsü Aristotelia Peloni, Türk ve Yunan savaş gemilerini karşı karşıya getiren Fransız araştırma gemisi L'Atalante'nin Yunan kıta sahanlığı bölgesinde bulunduğunu savundu. Yerel medya, 'L'Atalante' gemisininin mürettebatında Fransız, Yunan, İtalyan ve İsrail vatandaşlarının bulunduğunu bildiriyor.