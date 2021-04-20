Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Türkiye'ye resmen savaş ilan ettiler! Yunanistan'ın safında yer alan 7 ülkenin savaş uçakları...

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ise, bugün Suudi Arabistan'a gidiyor. Atina ve Riyad'ın imza koyacağı savunma anlaşmasına göre, Yunanistan elindeki Patriot füzelerini Suudi Arabistan'a transfer edecek.