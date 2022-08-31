NATO 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı yaptı Yunanistan kudurdu

Haberde 'LANDCMD mesajında 'Zafer Bayramınız Kutlu Olsun' yazıyor. Esasen Türkiye'yi NATO ailesinin bir başka üyesi olan Yunanistan'a karşı kazandığı zaferden dolayı tebrik ediyor' denildi.

Yunanca yayın yapan pek çok haber sitesi de gelişmeye geniş yer ayırdı.