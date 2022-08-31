NATO 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı yaptı Yunanistan kudurdu
Büyük Taarruz'un 100. Yılında NATO, 30 Ağustos Zafer Bayramı için bir paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşım Yunanistan'ı küplere bindirdi. Yunan medyasında NATO bombası: Türkiye'yi 1922'de Yunanistan'a karşı kazandığı zaferden dolayı tebrik ettiler' başlıkları atıldı.
NATO Müttefik Kara Komutanlığı sosyal medya hesabından dün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için bir gönderi paylaşıldı.
Paylaşımın devamında İngilizce, "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız" ifadeleri kullanıldı.
NATO'nun söz konusu paylaşım Yunan medyasında geniş yankı buldu.
Ta Nea gazetesi haberi 'NATO bombası: Türkiye'yi 1922'de Yunanistan'a karşı kazandığı zaferden dolayı tebrik ettiler' başlığı ile okurlarına sundu.
Daha önce Türkiye ile ilgili asılsız iddiaları sayfalarına taşıyan gazete haberde şu ifadelere yer verdi;
'Aslında bugün (30 Ağustos), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk yetkililerin Yunanistan'a yönelik tehditlerle sert bir saldırı başlatmayı seçtiği gündür.'
CNN Yunanistan ise 'NATO Türkiye'yi Yunanistan'a karşı kazandığı zaferden dolayı kutladı' başlıklı haberinde paylaşımın 'şaşkınlık yarattığı' iddia edildi.
Haberde 'LANDCMD mesajında 'Zafer Bayramınız Kutlu Olsun' yazıyor. Esasen Türkiye'yi NATO ailesinin bir başka üyesi olan Yunanistan'a karşı kazandığı zaferden dolayı tebrik ediyor' denildi.
Yunanca yayın yapan pek çok haber sitesi de gelişmeye geniş yer ayırdı.