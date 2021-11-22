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Haberler Dünya Rusya'dan Ermenistan'a 'ateşkese uy' çağrısı! Putin, Paşinyan'ı uyardı...

Rusya'dan Ermenistan'a 'ateşkese uy' çağrısı! Putin, Paşinyan'ı uyardı...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir haftada ikinci kez Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Putin, Paşinyan'dan temas hattında ateşkese uymasını istedi ve "Anlaşma hükümleri sahada eksiksiz uygulanmalı" uyarısında bulundu.

22.11.2021 17:41 - Son Güncelleme: 22.11.2021 17:55
Rusya’dan Ermenistan’a ’ateşkese uy’ çağrısı! Putin, Paşinyan’ı uyardı...

Rusya arabulucu oldu. Azerbaycan ve Ermenistan iki anlaşma imzaladı. Ateşkes ilan etti.

Ancak Ermenistan, Karabağ konusunda yapılan protokollere uymuyor.

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Rusya’dan Ermenistan’a ’ateşkese uy’ çağrısı! Putin, Paşinyan’ı uyardı...

Ermenistan, Türkiye ile Azerbaycan'ı birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru'nun açılmasına direnç gösteriyor.

Rusya’dan Ermenistan’a ’ateşkese uy’ çağrısı! Putin, Paşinyan’ı uyardı...

Erivan'ın bu tutumu Karabağ temas hatlarında gerilime yol açtı. Azerbaycan, rahatsızlığını Moskova'ya iletti.

Rusya’dan Ermenistan’a ’ateşkese uy’ çağrısı! Putin, Paşinyan’ı uyardı...

Putin devreye girdi. Paşinyan ile bir hafta içinde ikinci kez telefonda görüştü.

Rusya’dan Ermenistan’a ’ateşkese uy’ çağrısı! Putin, Paşinyan’ı uyardı...

ANLAŞMAYA UYMA ÇAĞRISI
Putin, Paşinyan'dan hem Zengezur Koridoru'nun bir an önce açılmasını istedi. Hem de cephe hattındaki ateşkes ihlallerine son verilmesini talep etti.

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