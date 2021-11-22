Rusya'dan Ermenistan'a 'ateşkese uy' çağrısı! Putin, Paşinyan'ı uyardı...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir haftada ikinci kez Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Putin, Paşinyan'dan temas hattında ateşkese uymasını istedi ve "Anlaşma hükümleri sahada eksiksiz uygulanmalı" uyarısında bulundu.
22.11.2021 17:41
- Son Güncelleme: 22.11.2021 17:55
Rusya arabulucu oldu. Azerbaycan ve Ermenistan iki anlaşma imzaladı. Ateşkes ilan etti.
Ancak Ermenistan, Karabağ konusunda yapılan protokollere uymuyor.
Ermenistan, Türkiye ile Azerbaycan'ı birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru'nun açılmasına direnç gösteriyor.