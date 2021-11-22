Hollanda karıştı: Covid eylemcileri sokağa döküldü! Başbakan Rutte "aptallar" dedi
Son dakika... Hollanda'nın Rotterdam kentine cuma akşamı başlayan protestolar ülkenin birçok kentine yayıldı. Göstericilerin havai fişek kullandığı ve dükkanlara saldırdığı olaylarda polis araçları ateşe verildi. Güvenlik güçlerince TOMA'ların kullanıldığı ve uyarı ateşlerinin açıldığı gösterilerde Rotterdam'da 51, Lahey'de 19, Urk'da 8, Roermond ve Stein'de 13 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlere karşı üç gündür devam eden eylemlerde polisle çatışan göstericiler için "aptallar" ifadesini kullandı.
22.11.2021 17:01
- Son Güncelleme: 22.11.2021 17:02
Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlere karşı üç gündür devam eden eylemlerde polisle çatışan göstericiler için "aptallar" ifadesini kullandı.
Rutte, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, cuma akşamı Rotterdam şehrinde başlayan ve ülkenin birçok şehrine yayılan Kovid-19 ve zorunlu aşı protestolarına ilişkin "protesto görüntüsü altında düpedüz şiddet uygulandığını" savundu.