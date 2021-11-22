Hollanda karıştı: Covid eylemcileri sokağa döküldü! Başbakan Rutte "aptallar" dedi

Uzun süren Kovid-19 kaynaklı belirsizliklerin toplumda fazlasıyla huzursuzluk yarattığını belirten Rutte, "Fakat hiçbir zaman bu aptalların sadece mutsuz oldukları için bizi koruyan insanlara karşı düpedüz şiddet kullanmalarını kabul etmiyorum." şeklinde konuştu.