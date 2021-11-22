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Hollanda karıştı: Covid eylemcileri sokağa döküldü! Başbakan Rutte "aptallar" dedi

Son dakika... Hollanda'nın Rotterdam kentine cuma akşamı başlayan protestolar ülkenin birçok kentine yayıldı. Göstericilerin havai fişek kullandığı ve dükkanlara saldırdığı olaylarda polis araçları ateşe verildi. Güvenlik güçlerince TOMA'ların kullanıldığı ve uyarı ateşlerinin açıldığı gösterilerde Rotterdam'da 51, Lahey'de 19, Urk'da 8, Roermond ve Stein'de 13 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlere karşı üç gündür devam eden eylemlerde polisle çatışan göstericiler için "aptallar" ifadesini kullandı.

22.11.2021 17:01 - Son Güncelleme: 22.11.2021 17:02
Hollanda karıştı: Covid eylemcileri sokağa döküldü! Başbakan Rutte aptallar dedi

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlere karşı üç gündür devam eden eylemlerde polisle çatışan göstericiler için "aptallar" ifadesini kullandı.

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Hollanda karıştı: Covid eylemcileri sokağa döküldü! Başbakan Rutte aptallar dedi

Rutte, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, cuma akşamı Rotterdam şehrinde başlayan ve ülkenin birçok şehrine yayılan Kovid-19 ve zorunlu aşı protestolarına ilişkin "protesto görüntüsü altında düpedüz şiddet uygulandığını" savundu.

Hollanda karıştı: Covid eylemcileri sokağa döküldü! Başbakan Rutte aptallar dedi

Protestocuların polis, itfaiye ve ambulanslara saldırdığını kaydeden Rutte, "Bunların protesto ile alakası yok." dedi.

Hollanda karıştı: Covid eylemcileri sokağa döküldü! Başbakan Rutte aptallar dedi

Uzun süren Kovid-19 kaynaklı belirsizliklerin toplumda fazlasıyla huzursuzluk yarattığını belirten Rutte, "Fakat hiçbir zaman bu aptalların sadece mutsuz oldukları için bizi koruyan insanlara karşı düpedüz şiddet kullanmalarını kabul etmiyorum." şeklinde konuştu.

Hollanda karıştı: Covid eylemcileri sokağa döküldü! Başbakan Rutte aptallar dedi

PROTESTOLAR ROTTERDAM'DA BAŞLADI
Hollanda'nın Rotterdam kentine cuma akşamı başlayan protestolar ülkenin birçok kentine yayıldı.

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