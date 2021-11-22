Kan donduran olay! Aracından ceset çıkınca insan eti yediğini itiraf etti!
Rusya'da karıştığı bir kazada bagajından çıkan ceset çıkan şahısın sözleri şoke etti. Şahıs, "Ormanda 15 dakika boyunca bir kurban aradım. Uzun boylu, zayıf ve kıvırcık saçlı bir adamı tespit ettim. Saldırmak için doğru anı bekledim. Arkasından ilerleyerek önce sağ ve sol tarafına bıçak soktum. Ardından boğazını kestim. Cesedi gizlemek için hemen yakındaki bir menfeze götürdüm. Üzerimi değiştirip kanlı kıyafetlerimi çantama koydum. Ailem evde değildi, ben de kopardığım dilini pişirmeye karar verdim" dedi.
22.11.2021 23:19
- Son Güncelleme: 22.11.2021 23:30
Rusya'da karıştığı trafik kazasında bulunduğu aracın bagajından ceset çıkan şahıs, 1 yıl önce işlediği cinayeti ve insan eti yediğini itiraf etti.
Rusya'nın Leningrad bölgesinde yaşanan trafik kazası ülkeyi ayağa kaldırdı. Bariyerlere çarpan araca arkadan başka bir aracın çarpması sonucu aracın bagajındaki ceset ortaya çıktı. Başı kesilmiş haldeki cansız bedenin fark edilmesinin ardından cesedin bulunduğu araçtaki 3 kişi ormanlık alana kaçtı.