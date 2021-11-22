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Kan donduran olay! Aracından ceset çıkınca insan eti yediğini itiraf etti!

Rusya'da karıştığı bir kazada bagajından çıkan ceset çıkan şahısın sözleri şoke etti. Şahıs, "Ormanda 15 dakika boyunca bir kurban aradım. Uzun boylu, zayıf ve kıvırcık saçlı bir adamı tespit ettim. Saldırmak için doğru anı bekledim. Arkasından ilerleyerek önce sağ ve sol tarafına bıçak soktum. Ardından boğazını kestim. Cesedi gizlemek için hemen yakındaki bir menfeze götürdüm. Üzerimi değiştirip kanlı kıyafetlerimi çantama koydum. Ailem evde değildi, ben de kopardığım dilini pişirmeye karar verdim" dedi.

22.11.2021 23:19 - Son Güncelleme: 22.11.2021 23:30
Kan donduran olay! Aracından ceset çıkınca insan eti yediğini itiraf etti!

Rusya'da karıştığı trafik kazasında bulunduğu aracın bagajından ceset çıkan şahıs, 1 yıl önce işlediği cinayeti ve insan eti yediğini itiraf etti.

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Kan donduran olay! Aracından ceset çıkınca insan eti yediğini itiraf etti!

Rusya'nın Leningrad bölgesinde yaşanan trafik kazası ülkeyi ayağa kaldırdı. Bariyerlere çarpan araca arkadan başka bir aracın çarpması sonucu aracın bagajındaki ceset ortaya çıktı. Başı kesilmiş haldeki cansız bedenin fark edilmesinin ardından cesedin bulunduğu araçtaki 3 kişi ormanlık alana kaçtı.

Kan donduran olay! Aracından ceset çıkınca insan eti yediğini itiraf etti!

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, ormanlık alana kaçan 3 şahıs kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şahısların 23 yaşında oldukları belirtildi.

Kan donduran olay! Aracından ceset çıkınca insan eti yediğini itiraf etti!

Polise verdikleri ifadede cansız bedenin araçla gezerken tartıştıkları ve kavga sırasında öldürdükleri kişiye ait olduğunu itiraf eden şahıslar, cesedi ise ormanlık alana gömmeyi planladıklarını açıkladı. Cansız bedenin 50'li yaşlarında Ermenistan uyruklu bir erkeğe ait olduğu aktarıldı.

Kan donduran olay! Aracından ceset çıkınca insan eti yediğini itiraf etti!

ZANLILARDAN 1'İ İNSAN ETİ YEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Soruşturma sırasında zanlılardan Egor Komarov başka bir cinayeti daha itiraf ederek, geçtiğimiz yıl eylül ayında bir kişiyi öldürerek etini yediğini açıkladı.

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