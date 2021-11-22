Kan donduran olay! Aracından ceset çıkınca insan eti yediğini itiraf etti!

Polise verdikleri ifadede cansız bedenin araçla gezerken tartıştıkları ve kavga sırasında öldürdükleri kişiye ait olduğunu itiraf eden şahıslar, cesedi ise ormanlık alana gömmeyi planladıklarını açıkladı. Cansız bedenin 50'li yaşlarında Ermenistan uyruklu bir erkeğe ait olduğu aktarıldı.

