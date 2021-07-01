Resmen 3. Dünya Savaşı! Putin’den canlı yayında şok açıklama: İngiliz gemisini batırırsak…
Karadeniz'de Ukrayna-Rusya arasında başlayan gerilim NATO, İngiltere ve ABD'nin de olaya dahil olmasıyla birlikte farklı bir boyut kazandı. Geçen hafta başlarında İngiltere'nin savaş gemisi güzergahına bomba atan Rusya dünyayı şoke etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den canlı yayında gelen son dakika açıklaması ise "3. Dünya Savaşı'na ramak kaldı" yorumlarına neden oldu.
Tüm dünyanın gözleri geçtiğimiz hafta Karadeniz'de yaşanan krize çevrilmiş Rusya, İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açmıştı. Olay dünya basınına 'Karadeniz'de restleşme!' manşetiyle yansırken iki ülke peş peşe açıklamalar yapmış, konu bu açıklamalarla yatıştırılmaya çalışılmıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin kendisine bu konuda yöneltilen sorulara çarpıcı cevaplar verdi.
"İNGİLTERE BİZİ ÖLÇMEK İSTEDİ"
Putin, İngiliz HMS Defender savaş gemisinin Kırım yakınlarında kendi karasularına girmesini 'Rus güçlerini yakından ve detaylı şekilde görmek istediler' sözleriyle anlatırken 'Bizim buna ne tepki vereceğimizi tartmak istediler.' cevabıyla olaya bambaşka bir boyut getirdi.
Karadeniz sularının ısınmasına sebep olan olaydan sonra Rusya İngiltere'nin Moskova büyükelçisini çağırmıştı. Putin olayı 'Elbette provokasyon içeren bir davranış. Bunu neden yaptılar ve ellerine ne geçti? Bu sadece İngilizlerin işi değil, olayda ABD'nin de parmağı olduğunu düşünüyorum zira bu olay yaşandığında aynı zamanda Yunanistan'daki NATO birliklerinden bir hava aracı da havalandı. Bunun bizim karasularımızda yapılan böylesi bir provokasyona cevabımız merak edildiği için yapıldığını düşünüyorum. Bana da bazı bilgiler ulaştı...' sözleriyle anlattı.