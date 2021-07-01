Resmen 3. Dünya Savaşı! Putin’den canlı yayında şok açıklama: İngiliz gemisini batırırsak…

Karadeniz sularının ısınmasına sebep olan olaydan sonra Rusya İngiltere'nin Moskova büyükelçisini çağırmıştı. Putin olayı 'Elbette provokasyon içeren bir davranış. Bunu neden yaptılar ve ellerine ne geçti? Bu sadece İngilizlerin işi değil, olayda ABD'nin de parmağı olduğunu düşünüyorum zira bu olay yaşandığında aynı zamanda Yunanistan'daki NATO birliklerinden bir hava aracı da havalandı. Bunun bizim karasularımızda yapılan böylesi bir provokasyona cevabımız merak edildiği için yapıldığını düşünüyorum. Bana da bazı bilgiler ulaştı...' sözleriyle anlattı.