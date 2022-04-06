Buça’daki görüntülerin hedefi müzakereleri baltalamak mı? Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan dikkat çeken açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yayınladığı video mesajında, Rus ordusunun çekildiği Ukrayna'nın Buça kentinde, "Ukrayna ordusunun ve istihbaratının kaydettiği anlaşılan videoların açıkça yalan ve uydurulmuş" olduğunu ifade etti. "Doğruluğunu kanıtlamanın imkansız olduğu bu açık ve yanlış provokasyonun" bir sebebi olduğunu belirten Lavrov, "Bunun, devam eden müzakereleri bozmak için bir bahane bulma arzusu olduğunu düşünme eğilimindeyiz." dedi.