Nüfusa oranla en çok aşı yapan ülke İsrail'de hayat normalleşiyor! İşte manzaralar
İsrail nüfusuna oranla dünya en çok Kovid-19 aşısı yapılan ülke olarak ön plana çıkıyor ve hayat normale dönmeye başladı. Ocak 2021'de 10 bine dayanan günlük vaka sayısı, son günlerde 200'ün altına düştü. Şubatta 85 bine yaklaşan toplam aktif vaka sayısı 2 bin 200'e kadar geriledi. Düzelme nedeniyle 18 Nisan'dan itibaren açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. İsrail, işgal ve abluka altında tuttuğu Filistin topraklarında yaşayanları ise aşı konusunda görmezden geldi.
21.04.2021 13:11
- Son Güncelleme: 21.04.2021 13:11
Nüfusuna oranla dünyada en çok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılan ülke olan İsrail'de hayat normale dönüyor.
İsrail, nüfusa oranla en fazla Kovid-19 vakası görülen ülkelerin başında geliyor. Her ne kadar vaka sayısı nüfusa oranla yüksek olsa da İsrail'de aşılama sayesinde Ocak 2021'de 10 bine dayanan günlük vaka sayısı, son günlerde 200'ün altına düşmüş durumda.
Şubatta 85 bine yaklaşan aktif vaka sayısı bugün itibariyle 2 bin 200'e kadar geriledi, durumu ağır olan hasta sayısı da 200'ün altına düştü.
Bu da İsrail'deki hastaneler ve sağlık çalışanlarının üzerindeki baskıyı oldukça azalttı.
16 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLERİN YÜZDE 81'İ AŞILANDI
İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Pfizer-BioNTech firmalarının ortaklaşa ürettiği Kovid-19 aşısı kullanılan ülkede, 5 milyon 356 bin kişiye ilk doz, 4 milyon 984 bin kişiye de ikinci doz yapıldı.