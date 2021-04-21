Nüfusa oranla en çok aşı yapan ülke İsrail'de hayat normalleşiyor! İşte manzaralar

İsrail nüfusuna oranla dünya en çok Kovid-19 aşısı yapılan ülke olarak ön plana çıkıyor ve hayat normale dönmeye başladı. Ocak 2021'de 10 bine dayanan günlük vaka sayısı, son günlerde 200'ün altına düştü. Şubatta 85 bine yaklaşan toplam aktif vaka sayısı 2 bin 200'e kadar geriledi. Düzelme nedeniyle 18 Nisan'dan itibaren açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. İsrail, işgal ve abluka altında tuttuğu Filistin topraklarında yaşayanları ise aşı konusunda görmezden geldi.

21.04.2021 13:11 - Son Güncelleme: 21.04.2021 13:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





