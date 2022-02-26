Rusya Ukrayna son durum! Rusya Ukrayna savaşında Çernobil Nükleer Santrali’nde nükleer sızıntı korkusu

Santral ayrıca ülkede oluşan kaos ortamında aşırı milliyetçi terörist grupların nükleer madde elde etmek için hedefi olabilir. Tüm bu endişeler dikkate alınarak santralın güvenliği sağlanmıştır. Çernobil'de çalışan Ukraynalı personel herhangi değişim yapılmaksızın görevini yerine getirmeye devam ediyor" açıklamasını yaptı.