Rusya Ukrayna son durum! Rusya Ukrayna savaşında Çernobil Nükleer Santrali'nde nükleer sızıntı korkusu
Rusya Ukrayna savaşında Çernobil Nükleer Santrali'nde de nükleer sızıntı tehlikesi baş gösterdi. Rusya saldırının ilk günü Çernobil Nükleer Santralı'nı kontrol altına aldı. Hemen ardından Ukraynalı yetkililerin bölgede radyasyon seviyelerinde artış olduğunu açıklaması ise yeni bir ekolojik felaket endişesi yarattı... Rusya reaktörü, 'teröristlerin' nükleer maddeye ulaşmaması için kontrol altına aldığını duyurdu.
Rusya, Ukrayna'ya savaş açtığı ilk gün Çernobil Nükleer Santralı'nın 'terör' endişesiyle kontrol altına alındığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Santral devre dışı bırakılmış olmasına rağmen 1, 2, 3 ve özellikle yıkılan 4. reaktörünün sürekli kontrol altında bulunması gerekiyor.
Santral ayrıca ülkede oluşan kaos ortamında aşırı milliyetçi terörist grupların nükleer madde elde etmek için hedefi olabilir. Tüm bu endişeler dikkate alınarak santralın güvenliği sağlanmıştır. Çernobil'de çalışan Ukraynalı personel herhangi değişim yapılmaksızın görevini yerine getirmeye devam ediyor" açıklamasını yaptı.
Çernobil çalıştırıldığı dönemde RBMK-1000 tipi reaktörlerinde nükleer silah yapımında kullanılan "Uranyum 238 izotopu" üretiliyordu. Volodimir Zelenski, hafta başında yaptığı açıklamayla Ukrayna'nın kendi nükleer silahını geliştirmeyi düşünebileceğini ilan etmişti. Atom bombası yapımı için gerekli olan uranyum Çernobil stoklarında bulunuyor.