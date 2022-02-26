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Rusya Ukrayna son durum! Rusya Ukrayna savaşında Çernobil Nükleer Santrali'nde nükleer sızıntı korkusu

Rusya Ukrayna savaşında Çernobil Nükleer Santrali'nde de nükleer sızıntı tehlikesi baş gösterdi. Rusya saldırının ilk günü Çernobil Nükleer Santralı'nı kontrol altına aldı. Hemen ardından Ukraynalı yetkililerin bölgede radyasyon seviyelerinde artış olduğunu açıklaması ise yeni bir ekolojik felaket endişesi yarattı... Rusya reaktörü, 'teröristlerin' nükleer maddeye ulaşmaması için kontrol altına aldığını duyurdu.

26.02.2022 09:21 - Son Güncelleme: 26.02.2022 09:22
Rusya Ukrayna son durum! Rusya Ukrayna savaşında Çernobil Nükleer Santrali’nde nükleer sızıntı korkusu

Rusya, Ukrayna'ya savaş açtığı ilk gün Çernobil Nükleer Santralı'nın 'terör' endişesiyle kontrol altına alındığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Santral devre dışı bırakılmış olmasına rağmen 1, 2, 3 ve özellikle yıkılan 4. reaktörünün sürekli kontrol altında bulunması gerekiyor.

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Rusya Ukrayna son durum! Rusya Ukrayna savaşında Çernobil Nükleer Santrali’nde nükleer sızıntı korkusu

Santral ayrıca ülkede oluşan kaos ortamında aşırı milliyetçi terörist grupların nükleer madde elde etmek için hedefi olabilir. Tüm bu endişeler dikkate alınarak santralın güvenliği sağlanmıştır. Çernobil'de çalışan Ukraynalı personel herhangi değişim yapılmaksızın görevini yerine getirmeye devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Rusya Ukrayna son durum! Rusya Ukrayna savaşında Çernobil Nükleer Santrali’nde nükleer sızıntı korkusu

NÜKLEER SİLAH MALZEMESİ
Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise Rusya'nın kontrolünün ardından Çernobil bölgesinde radyasyon seviyelerinde artış olduğu söylendi. Bu durum akıllara Çernobil'de yaşanan nükleer felaketi getirdi ve yeni bir ekolojik kıyamet korkusuna yol açtı.

Rusya Ukrayna son durum! Rusya Ukrayna savaşında Çernobil Nükleer Santrali’nde nükleer sızıntı korkusu

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri ise radyasyonun normal seviyede olduğunu savundu. Ukrayna'daki fizikçiler, Rusların santralı kontrol altına alması operasyonunun arkasında farklı nedenler olabileceğine işaret ediyor.

Rusya Ukrayna son durum! Rusya Ukrayna savaşında Çernobil Nükleer Santrali’nde nükleer sızıntı korkusu

Çernobil çalıştırıldığı dönemde RBMK-1000 tipi reaktörlerinde nükleer silah yapımında kullanılan "Uranyum 238 izotopu" üretiliyordu. Volodimir Zelenski, hafta başında yaptığı açıklamayla Ukrayna'nın kendi nükleer silahını geliştirmeyi düşünebileceğini ilan etmişti. Atom bombası yapımı için gerekli olan uranyum Çernobil stoklarında bulunuyor.

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