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Haberler Dünya Ringe değil savaşa çıktı! Eski dünya ağırsiklet boks şampiyonu Klitschko savaşa gitti: Bunu yapmak zorundayım

Ringe değil savaşa çıktı! Eski dünya ağırsiklet boks şampiyonu Klitschko savaşa gitti: Bunu yapmak zorundayım

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlattığını açıklamasının üzerinden 3 gün geçti. Rusya'ya karşı yaptırım paketleri saldırıları durdurmazken, Poltova ve Mariupol kentlerinin füzelerle vurulduğu bildiriliyor. Odessa ve Kherson kentlerinden de silah sesleri geldiği ifade ediliyor. Başkent Kiev'de çatışma sürerken Rus birliklerinin Kiev yakınındaki bir hidroelektrik santrali ele geçirdiği ifade edildi. Eski dünya ağırsiklet boks şampiyonu olan Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, eline silah alarak sahaya çıkarak Rusya ile savaşıyor...

26.02.2022 09:56 - Son Güncelleme: 26.02.2022 09:57
Ringe değil savaşa çıktı! Eski dünya ağırsiklet boks şampiyonu Klitschko savaşa gitti

Kiev Belediye Başkanı Klitschko, kendisi gibi boks şampiyonu olan kardeşi Vladimir Kliçko'yla beraber Ukrayna'yı "Rusya'nın kanlı işgaline karşı" silahla savunacaklarını söyledi

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Ringe değil savaşa çıktı! Eski dünya ağırsiklet boks şampiyonu Klitschko savaşa gitti

Kiev Belediye Başkanı, İngiliz televizyonu ITV'de yaptığı konuşmada "Başka bir seçeneğim yok. Bunu yapmak zorundayım, savaşacağım" dedi.

Ringe değil savaşa çıktı! Eski dünya ağırsiklet boks şampiyonu Klitschko savaşa gitti

Kiev'in büyük tehdit altında olduğunu kaydeden 50 yaşındaki Kliçko, kentteki kritik öneme sahip altyapıyı savunmak için orduyla beraber hareket ettiğini belirtti.

Ringe değil savaşa çıktı! Eski dünya ağırsiklet boks şampiyonu Klitschko savaşa gitti

Kliçko, tüm Kievlilerin kenti savunmaya hazır olduğunu söyleyerek "Ukrayna'ya ve halkıma inanıyorum" diye konuştu.

Ringe değil savaşa çıktı! Eski dünya ağırsiklet boks şampiyonu Klitschko savaşa gitti

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların tek taraflı bağımsızlığını tanıyarak ülkeye askeri operasyon başlatan Rusya'ya bağlı güçler Kiev'e doğru ilerlerken saldırılarda ölenlerin sayısı hızla artıyor.

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