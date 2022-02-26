Ringe değil savaşa çıktı! Eski dünya ağırsiklet boks şampiyonu Klitschko savaşa gitti: Bunu yapmak zorundayım
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlattığını açıklamasının üzerinden 3 gün geçti. Rusya'ya karşı yaptırım paketleri saldırıları durdurmazken, Poltova ve Mariupol kentlerinin füzelerle vurulduğu bildiriliyor. Odessa ve Kherson kentlerinden de silah sesleri geldiği ifade ediliyor. Başkent Kiev'de çatışma sürerken Rus birliklerinin Kiev yakınındaki bir hidroelektrik santrali ele geçirdiği ifade edildi. Eski dünya ağırsiklet boks şampiyonu olan Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, eline silah alarak sahaya çıkarak Rusya ile savaşıyor...
26.02.2022 09:56 - Son Güncelleme: 26.02.2022 09:57
Kliçko, tüm Kievlilerin kenti savunmaya hazır olduğunu söyleyerek "Ukrayna'ya ve halkıma inanıyorum" diye konuştu.