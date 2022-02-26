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Rusya'ya ait Topol-M balistik füzesi Moskova'da sevkiyat halindeyken görüntülendi

Son dakika haberi... Rusya-Ukrayna savaşından sıcak görüntüler geliyor. NATO'nun Rusya'ya karşı önlem açıklamalarının ardından Rusya'ya ait Topol-M balistik füzesi ülkenin başkenti Moskova'da sevkiyat halindeyken görüntülendi. Rusya'nın en önemli balistik roketleri arasında görülen Topol-M balistik füzesinin 11 bin kilometre menzili bulunuyor. İşte son dakika gelişmesinin detayları.

26.02.2022 09:06 - Son Güncelleme: 26.02.2022 09:09
Rusya’ya ait Topol-M balistik füzesi Moskova’da sevkiyat halindeyken görüntülendi

Rusya'ya karşı önlemlerin tartışıldığı toplantının ardından NATO'nun, Rusya'ya karşı doğu ülkelerindeki birliklerini güçlendirme kararı aldığı duyuruldu.

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Rusya’ya ait Topol-M balistik füzesi Moskova’da sevkiyat halindeyken görüntülendi


Bu gelişmelerin ardından Rusya'nın başkenti Moskova'da bir karayolunda Topol-M balistik füzesi sevkiyat halindeyken görüntülendi.

Rusya’ya ait Topol-M balistik füzesi Moskova’da sevkiyat halindeyken görüntülendi


Öte yandan Rusya'nın en önemli balistik roketleri arasında görülen Topol-M balistik füzesinin 11 bin kilometre menzili bulunuyor.

Rusya’ya ait Topol-M balistik füzesi Moskova’da sevkiyat halindeyken görüntülendi

Zelenskiy bu gecenin zor geçeceğini ve Kiev'in kaybedilmemesi gerektiğini söyledi:
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bu gecenin zor geçeceğini ve Kiev'in kaybedilmemesi gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı video mesajında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’ya ait Topol-M balistik füzesi Moskova’da sevkiyat halindeyken görüntülendi

Bu gecenin gündüzden daha zor geçeceğini ifade eden Zelenskiy, Kiev başta olmak üzere pek çok şehrin saldırı altında olduğunu kaydetti.

Zelenskiy, Kiev'in kaybedilmemesi gerektiğini belirterek Rusya'nın tüm gücüyle Ukrayna'nın mukavemetini kırmaya çalışacağını ifade etti.

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