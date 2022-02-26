Rusya'ya ait Topol-M balistik füzesi Moskova'da sevkiyat halindeyken görüntülendi
Son dakika haberi... Rusya-Ukrayna savaşından sıcak görüntüler geliyor. NATO'nun Rusya'ya karşı önlem açıklamalarının ardından Rusya'ya ait Topol-M balistik füzesi ülkenin başkenti Moskova'da sevkiyat halindeyken görüntülendi. Rusya'nın en önemli balistik roketleri arasında görülen Topol-M balistik füzesinin 11 bin kilometre menzili bulunuyor. İşte son dakika gelişmesinin detayları.
26.02.2022 09:06 - Son Güncelleme: 26.02.2022 09:09
Öte yandan Rusya'nın en önemli balistik roketleri arasında görülen Topol-M balistik füzesinin 11 bin kilometre menzili bulunuyor.
Zelenskiy bu gecenin zor geçeceğini ve Kiev'in kaybedilmemesi gerektiğini söyledi:
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bu gecenin zor geçeceğini ve Kiev'in kaybedilmemesi gerektiğini söyledi.
Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı video mesajında değerlendirmelerde bulundu.