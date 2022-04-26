Rusya - Ukrayna savaşının en acı yüzü! Adli Tıp uzmanları dehşet veren detayları açıkladı: Siviller öldürülmeden hemen önce tecavüze uğramış!
Rusya'nın 2 ay önce Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri harekatın dehşet veren sonuçları bir bir ortaya çıkıyor. 21 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna'da adli tıp uzmanları cesetler üzerinde yaptığı incelemeleri aktardı. Kan donduran detaylara yer veren uzmanlar öldürülmeden önce tecavüze uğradığına dair kanıtlar bulduklarını açıkladı.
Dünya, 2 aydır Rusya-Ukrayna savaşını konuşuyor. Binlerce Ukraynalı sivil Rusya'nın müdahalesi sonrası hayatını kaybederken binlercesi ise ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Savaşın acı yüzünü ise Ukraynalı adli tıp uzmanı ve savcılar gözler önüne serdi.
Kiev'in kuzeyindeki toplu mezarlardaki cesetler üzerinde incelemeler yapan Adli Tıp doktorları, bazı kadınların Rus güçleri tarafından öldürülmeden önce tecavüze uğradığına dair kanıtlar bulduklarını açıkladı.
TECAVÜZÜN KANITLARI ORTAYA ÇIKTI
"Bu kadınların vurularak öldürülmeden önce tecavüze uğradıklarını gösteren birkaç vakamız var," diyor Ukraynalı bir adli tıp doktoru olan Vladyslav Perovskyi.
Bir adli tıp uzmanı ekibi Rusya'nın bölgeyi bir ay süren işgali sırasında ölen Buça, Irpin ve Borodianka sakinleri üzerinde düzinelerce otopsi yaptı. Perovskyi süreci "Meslektaşlarım verileri toplamaya devam ettiği ve hâlâ incelenmeyi bekleyen yüzlerce cesedimiz olduğu için daha fazla ayrıntı veremiyoruz" sözleriyle özetliyor.
Perovskyi'nin adli tıp uzmanı ekibi günde yaklaşık 15 cesedi inceliyor. Bunların çoğunun tanınmaz hâlde. Ekip inceledikleri sivil cesetleri "Birçok yanmış ceset ve tanınması imkânsız yüzle karşılaştık. Gördüklerimizi tarif etmek zor" diyerek anlatıyor.
Ekip, inceledikleri bazı kadınların cesetlerinin sırtlarında altı kurşun deliği bulunduğunu; bunun da kurbanların otomatik silah ateşiyle öldürüldüğüne dair bir işaret olduğunu söylüyor.
Kiev bölgesi kıdemli savcısı Oleh Tkalenko, Tecavüz iddialarıyla ilgili ayrıntıların, mağdurların yerleri ve yaşları gibi durumları araştıran ofisine iletildiğini söyledi.
SAVCILAR SÜRECİ ANLATTI
Tkalenko, "Tecavüz vakaları çok hassas bir konudur. Adli tıp doktorlarının, kadın mağdurların cinsel organlarını kontrol etmek ve tecavüz belirtileri aramak gibi özel bir görevi var." sözlerini kullandı.
Kiev'in kuzeyinde çalışan ve isimsiz kalmasını isteyen yabancı bir savcı, bazı cesetlerin "Çok kötü durumda olduğunu ve tecavüz ve cinsel istismar belirtileri bulmanın kolay olmadığını" söyledi. Ancak öldürülmeden önce tecavüze uğradığına inandığımız birkaç kadın vakasında kanıt topluyoruz." detayını da sözlerine ekledi.
Rus birliklerinin başkent çevresindeki kasaba ve banliyölerden çekilmesinin ardından, düzinelerce kadın polise, medyaya ve insan hakları örgütlerine Rus askerlerinin kendilerine uyguladıkları zulümleri anlattı. Müfettişler, toplu tecavüzler, silah zoruyla gerçekleşen saldırılar ve çocukların önünde işlenen korkunç suçlarla ilgili tanıklıklar dinlediler.