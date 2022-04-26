Rusya - Ukrayna savaşının en acı yüzü! Adli Tıp uzmanları dehşet veren detayları açıkladı: Siviller öldürülmeden hemen önce tecavüze uğramış!

Perovskyi'nin adli tıp uzmanı ekibi günde yaklaşık 15 cesedi inceliyor. Bunların çoğunun tanınmaz hâlde. Ekip inceledikleri sivil cesetleri "Birçok yanmış ceset ve tanınması imkânsız yüzle karşılaştık. Gördüklerimizi tarif etmek zor" diyerek anlatıyor.

Ekip, inceledikleri bazı kadınların cesetlerinin sırtlarında altı kurşun deliği bulunduğunu; bunun da kurbanların otomatik silah ateşiyle öldürüldüğüne dair bir işaret olduğunu söylüyor.

Kiev bölgesi kıdemli savcısı Oleh Tkalenko, Tecavüz iddialarıyla ilgili ayrıntıların, mağdurların yerleri ve yaşları gibi durumları araştıran ofisine iletildiğini söyledi.