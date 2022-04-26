Alec Baldwin'in yönetmen Halyna Hutchins'i öldürdüğü olayda flaş gelişme! Görüntüler ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in 'Rust' filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurup 'yanlışlıkla' ölümüne sebep olmasının yankıları devam ederken, soruşturmayı yürüten ofis tarafından yayınlanan görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Olayın ardından Baldwin'in sorguya çekildiği anların olduğu kayıtta Baldwin'in "Gerçek mermiyi kim koydu bilmiyorum" dediği görülürken, olay öncesindeki silah provasına ait görüntülere de yer verildi.
26.04.2022 12:49 - Son Güncelleme: 26.04.2022 13:12
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in 'yanlışıkla' görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesinin yankıları aylardır devam ediyor. Soruşturma devam ederken Baldwin'e ait 2 yeni video görüntüsü ortaya çıktı. Daily Mail'de yer alan haberde görüntülerden birinde Baldwin'in sahne öncesi prova yaptığı görülüyor.
Santa Fe İlçesi Şerif Ofisi'nin yayınladığı görüntüler ise gündeme bomba gibi düştü.
Rust soruşturmasına ait görüntüler ilk defa yayınlandı.