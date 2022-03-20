Rusya Ukrayna savaşından son dakikalar... Sumy’de 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı
Rusya Ukrayna savaşından son dakikalar... Ukrayna'nın Rusya sınırına yakın Sumy bölgesinde 71 yetim bebek, insani koridor açılmasıyla çatışma bölgesinden kurtarıldı. Sumy Valisi Dmytro Zhyvytskyi, bebeklerin yaklaşık iki haftadır sığınaklarda saklandığını belirtti.
20.03.2022 10:56 - Son Güncelleme: 20.03.2022 10:56
"BİR SÜRE ONLARA ANNE VE BABA OLDUK"
Ukrayna Sağlık Bakanlığı Kalp Enstitüsü Genel Müdürü Todurov Boris Mikhailovich, kurtarılan bebeklerin görüntülerini paylaştı.