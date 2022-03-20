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Rusya Ukrayna savaşından son dakikalar... Sumy’de 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı

Rusya Ukrayna savaşından son dakikalar... Ukrayna'nın Rusya sınırına yakın Sumy bölgesinde 71 yetim bebek, insani koridor açılmasıyla çatışma bölgesinden kurtarıldı. Sumy Valisi Dmytro Zhyvytskyi, bebeklerin yaklaşık iki haftadır sığınaklarda saklandığını belirtti.

DHA
20.03.2022 10:56 - Son Güncelleme: 20.03.2022 10:56
Rusya Ukrayna savaşından son dakikalar... Sumy’de 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı

Sumy Valisi Dmytro Zhyvytskyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaklaşık iki haftadır bu bebekleri saklıyorduk.

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Rusya Ukrayna savaşından son dakikalar... Sumy’de 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı

Onları başka ülkelerden evlat edinecek kişiler neyse ki hızlıca bulundu.

Rusya Ukrayna savaşından son dakikalar... Sumy’de 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı

İnsani koridorun açılmasıyla ilk fırsatta ailelerini çeşitli nedenlerle kaybeden bu bebekleri çatışma bölgesinden uzaklaştırdık" dedi.

Rusya Ukrayna savaşından son dakikalar... Sumy’de 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı

"BİR SÜRE ONLARA ANNE VE BABA OLDUK"
Ukrayna Sağlık Bakanlığı Kalp Enstitüsü Genel Müdürü Todurov Boris Mikhailovich, kurtarılan bebeklerin görüntülerini paylaştı.

Rusya Ukrayna savaşından son dakikalar... Sumy’de 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı

Mikhailovich, sosyal medya paylaşımında, "Ebeveynleri yok ve bir süre onların anne ve babası olduk.

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