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Belçika ayakta! Karnaval için toplanan kalabalığın arasına araç daldı: 6 kişi yaşamını yitirdi

Belçika'nın La Louviere bölgesinde karnaval düzenlemek için sabahın erken saatlerinde toplanan kalabalığın arasına bir aracın dalması sonucu en az 6 kişinin öldüğü, olayın terör saldırısı olduğuna dair kanıt bulunmadığı belirtilirken, bilinçli bir eylem olup olmadığı, neden yapıldığı ise hala araştırılıyor.

20.03.2022 22:27 - Son Güncelleme: 20.03.2022 22:28
Belçika ayakta! Karnaval için toplanan kalabalığın arasına araç daldı: 6 kişi yaşamını yitirdi

Karnaval eğlenceleri düzenlemek üzere La Louviere bölgesinde saat 05.00 civarında sokakta toplanan kişilerin arasına hızla giden bir araç girdi.

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Belçika ayakta! Karnaval için toplanan kalabalığın arasına araç daldı: 6 kişi yaşamını yitirdi

Mevcut aşamada olayın terör saldırısı olduğuna dair kanıt bulunmadığı belirtildi.

Belçika ayakta! Karnaval için toplanan kalabalığın arasına araç daldı: 6 kişi yaşamını yitirdi

Ancak bilinçli bir eylem olup olmadığı, neden yapıldığı ise hala araştırılıyor.

Belçika ayakta! Karnaval için toplanan kalabalığın arasına araç daldı: 6 kişi yaşamını yitirdi

Araçtakilerin alkollü olduğu bildirilirken, araştırmalarla ilgili yarın bir basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

Belçika ayakta! Karnaval için toplanan kalabalığın arasına araç daldı: 6 kişi yaşamını yitirdi

Aracın çarpmasıyla aralarında bir çocuğun da olduğu en az 6 kişinin öldüğü, 10 kişinin ağır, 24 kişinin hafif yaralandığı aktarıldı.

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