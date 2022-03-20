Belçika ayakta! Karnaval için toplanan kalabalığın arasına araç daldı: 6 kişi yaşamını yitirdi
Belçika'nın La Louviere bölgesinde karnaval düzenlemek için sabahın erken saatlerinde toplanan kalabalığın arasına bir aracın dalması sonucu en az 6 kişinin öldüğü, olayın terör saldırısı olduğuna dair kanıt bulunmadığı belirtilirken, bilinçli bir eylem olup olmadığı, neden yapıldığı ise hala araştırılıyor.
20.03.2022 22:27 - Son Güncelleme: 20.03.2022 22:28
Karnaval eğlenceleri düzenlemek üzere La Louviere bölgesinde saat 05.00 civarında sokakta toplanan kişilerin arasına hızla giden bir araç girdi.