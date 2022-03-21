Rusya Ukrayna savaşından flaş son dakika... Ukrayna istihbaratı: Rus elitler Putin'i zehirleyecek! İşte Putin'in yerine geçecek 4 isim
Rusya Ukrayna savaşından son dakikalar gelirken flaş bir iddia ortaya atıldı. Ukrayna istihbaratı, Rus elitlerinin Devlet Başkanı Putin'i zehirlemeyi planladığını iddia etti. İngiliz basını ise Putin'in yerini alabilecek 4 ismi açıkladı. Dünya Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı anbean takip ederken uzmanlar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in beden dilinin ne anlattığını yorumladı. Putin'in sol elinin sırrı milyonlarca kişi tarafından merak edilirken uzmanlar Putin'in vücut dilinin, kendisini "duygusal, makul ve vatansever bir adam" olarak sunmaya çalıştığını gösterdiğini söyledi.
21.03.2022 09:11 - Son Güncelleme: 21.03.2022 09:23
Ukrayna istihbaratına göre Rus seçkinleri, Vladimir Putin'i 'zehirlemek' ve Batı ile ticari bağları yeniden kuracak bir halefi onun yerine getirmek için harekete geçti.
Bortnikov'un Ukrayna savaşının ilk üç haftasındaki askeri kayıpların ardından Putin'in gözünden düştüğü belirtiliyor.