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Haberler Dünya Rusya Ukrayna savaşından flaş son dakika... Ukrayna istihbaratı: Rus elitler Putin'i zehirleyecek! İşte Putin'in yerine geçecek 4 isim

Rusya Ukrayna savaşından flaş son dakika... Ukrayna istihbaratı: Rus elitler Putin'i zehirleyecek! İşte Putin'in yerine geçecek 4 isim

Rusya Ukrayna savaşından son dakikalar gelirken flaş bir iddia ortaya atıldı. Ukrayna istihbaratı, Rus elitlerinin Devlet Başkanı Putin'i zehirlemeyi planladığını iddia etti. İngiliz basını ise Putin'in yerini alabilecek 4 ismi açıkladı. Dünya Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı anbean takip ederken uzmanlar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in beden dilinin ne anlattığını yorumladı. Putin'in sol elinin sırrı milyonlarca kişi tarafından merak edilirken uzmanlar Putin'in vücut dilinin, kendisini "duygusal, makul ve vatansever bir adam" olarak sunmaya çalıştığını gösterdiğini söyledi.

21.03.2022 09:11 - Son Güncelleme: 21.03.2022 09:23
Rusya Ukrayna savaşından flaş son dakika... Ukrayna istihbaratı: Rus elitler Putin’i zehirleyecek! İşte Putin’in yerine geçecek 4 isim

Ukrayna istihbaratına göre Rus seçkinleri, Vladimir Putin'i 'zehirlemek' ve Batı ile ticari bağları yeniden kuracak bir halefi onun yerine getirmek için harekete geçti.

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Rusya Ukrayna savaşından flaş son dakika... Ukrayna istihbaratı: Rus elitler Putin’i zehirleyecek! İşte Putin’in yerine geçecek 4 isim

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Kiev, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) direktörü Oleksandr Bortnikov'un Putin'in yerini almak için seçilen adam olduğunu söylüyor.

Rusya Ukrayna savaşından flaş son dakika... Ukrayna istihbaratı: Rus elitler Putin’i zehirleyecek! İşte Putin’in yerine geçecek 4 isim

Ukrayna İstihbarat Baş Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Rusya Ukrayna savaşından flaş son dakika... Ukrayna istihbaratı: Rus elitler Putin’i zehirleyecek! İşte Putin’in yerine geçecek 4 isim

'Bortnikov ve Rus seçkinlerinin diğer bazı etkili temsilcilerinin Putin'i iktidardan uzaklaştırmak için çeşitli seçenekler düşündükleri biliniyor. Zehirlenme, ani hastalık veya başka herhangi bir adım ihtimaller dahilinde.'

Rusya Ukrayna savaşından flaş son dakika... Ukrayna istihbaratı: Rus elitler Putin’i zehirleyecek! İşte Putin’in yerine geçecek 4 isim

Bortnikov'un Ukrayna savaşının ilk üç haftasındaki askeri kayıpların ardından Putin'in gözünden düştüğü belirtiliyor.

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