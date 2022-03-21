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Haftada 1 milyon TL kazanıyordu! Gazını satarken canından oluyordu: Stephanie Matto şimdi gaz çıkarmayı öğretecek

ABD'de şov yıldızı Stephanie Matto haftada 70 bin dolar (1 milyon lira) kazanıyor. Stephanie Matto bunu gazını satarak yapıyor. Stephanie Matto çıkardığı gazı kavanozlayıp satıyor bu sayede haftalık 1 milyon lirayı cebine koyuyor. Ancak şimdi derdi büyük. Stephanie Matto, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı işini bırakmıştı. Matto, gazını satmak isteyenlere öğretmenlik yapacağını söyledi.

21.03.2022 09:45 - Son Güncelleme: 21.03.2022 09:45
Haftada 1 milyon TL kazanıyordu! Gazını satarken canından oluyordu: Stephanie Matto şimdi gaz çıkarmayı öğretecek

Stephanie Matto, bekarların aşkı bulmak için yeni bir partnerle 90 gün geçirdikleri bir yarışma olan 90 Day Fiance'da göründüğünde ün kazandı.

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Haftada 1 milyon TL kazanıyordu! Gazını satarken canından oluyordu: Stephanie Matto şimdi gaz çıkarmayı öğretecek

Programda ünlendikten sonra kendisine ait bir OnlyFans hesabı oluşturan Matto, hayranlarının istekleri doğrultusunda gazını çıkartarak kavanozlara koyduğunu açıklamıştı.

Haftada 1 milyon TL kazanıyordu! Gazını satarken canından oluyordu: Stephanie Matto şimdi gaz çıkarmayı öğretecek

Kendisinin ürettiği işi sayesinde aylık 147 bin sterlin (2 milyon 869 bin TL) kazandığını itiraf eden Matto, gazının kokusunu değiştirmek için yaptığı özel diyet nedeniyle hastanelik olmuştu.

Haftada 1 milyon TL kazanıyordu! Gazını satarken canından oluyordu: Stephanie Matto şimdi gaz çıkarmayı öğretecek

Kalp krizine benzeyen semptomlar göstererek hastaneye kaldırılan model, kariyerinden emekli olmak zorunda kalmıştı.

Haftada 1 milyon TL kazanıyordu! Gazını satarken canından oluyordu: Stephanie Matto şimdi gaz çıkarmayı öğretecek

Emekliye ayrıldıktan sonra hayranlarına fenomenlik konusunda eğitim verdiği bir platform kurduğunu açıklayan Matto,

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