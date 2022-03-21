Haftada 1 milyon TL kazanıyordu! Gazını satarken canından oluyordu: Stephanie Matto şimdi gaz çıkarmayı öğretecek
ABD'de şov yıldızı Stephanie Matto haftada 70 bin dolar (1 milyon lira) kazanıyor. Stephanie Matto bunu gazını satarak yapıyor. Stephanie Matto çıkardığı gazı kavanozlayıp satıyor bu sayede haftalık 1 milyon lirayı cebine koyuyor. Ancak şimdi derdi büyük. Stephanie Matto, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı işini bırakmıştı. Matto, gazını satmak isteyenlere öğretmenlik yapacağını söyledi.
21.03.2022 09:45 - Son Güncelleme: 21.03.2022 09:45
Stephanie Matto, bekarların aşkı bulmak için yeni bir partnerle 90 gün geçirdikleri bir yarışma olan 90 Day Fiance'da göründüğünde ün kazandı.