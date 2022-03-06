Ukrayna’ya gaza devam! ABD’li Wall Street Journal manşetten verdi: Kiev’e F-16 harekatı!

Ukraynalı pilotların, bu sistemler üzerinde uçmak için özel olarak eğitildikleri için Rus yapımı uçaklara ihtiyaç duydukları bildiriliyor.

"EN AZINDAN UÇAK ALIN"

200'den fazla Meclis ve Senato üyesinin bulunduğu görüşmede Zelenskiy, soru almadan önce yaklaşık 25 dakika konuştu. Görüşmedeki iki kişiye göre, Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, Zelenskiy'ye en çok neye ihtiyacı olduğunu sordu. Ukrayna Devlet Başkanı, jet avcı uçağı ihtiyacı ile yanıt verdi. Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturmayı da gündeme getirdi, ancak bir tercüman aracılığıyla, görüşmedeki bir kişiye göre "Bunu yapamıyorsanız, en azından uçak alın" ifadelerini kullandı.