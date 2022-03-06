Ukrayna'ya gaza devam! ABD'li Wall Street Journal manşetten verdi: Kiev'e F-16 harekatı!
Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmada yaşananlar dünyanın dört bir yanında takip edilirken ABD'li Wall Street Journal'den dikkat çeken bir iddia geldi. Habere göre ABD'li yetkililer, Polonya'nın Ukrayna'ya Amerikan F-16 savaş uçakları karşılığında Sovyet döneminden kalma uçaklar sağlayacağı bir anlaşma üstünde çalışıyor. Eğer anlaşma sağlanırsa, ABD'nin Polonya'ya belli sayıda F-16 vermesi, Polonya'nın bu uçaklar karşılığında Kiev'e Sovyet dönemine ait savaş uçakları göndermesi öngörülüyor.
BEYAZ SARAY'DAN ONAY BEKLENİYOR
ABD'li yetkililer, anlaşmanın Beyaz Saray onayı gerektireceğini söyledi.
Olası bir anlaşma, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ABD'ye, özellikle Ukraynalı pilotların uçabileceği Rus yapımı jet avcı uçakları başta olmak üzere daha ölümcül askeri yardım elde etmek için çağrıda bulunmasının ardından geldi. Zelenskiy, Cumartesi sabahı Kongre üyeleriyle yaptığı video görüşmesinde, ABD'nin Rus petrol ithalatını yasaklama önerisini de destekledi.
ABD'nin Wall Street Journal gazetesinin aktardığı habere göre, Beyaz Saray yetkilileri, ABD'nin Polonya'ya belli sayıda F-16 verebileceği, buna karşılık da Varşova'nın Kiev'e Sovyet dönemine ait savaş uçaklarından temin edebileceğini belirtti.
UKRAYNALI PİLOTLAR RUS YAPIMI UÇAKLARLA UÇACAK
Bir Beyaz Saray yetkilisi ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Bu konuda Polonyalılarla çalışıyoruz ve diğer NATO müttefiklerimizle istişare ediyoruz" dedi. Kararın bir kısmı, ABD'nin uçakları Ukrayna'ya devretmesi karşılığında Polonya'ya neler sağlayabileceğine bağlı.
Ukraynalı pilotların, bu sistemler üzerinde uçmak için özel olarak eğitildikleri için Rus yapımı uçaklara ihtiyaç duydukları bildiriliyor.
"EN AZINDAN UÇAK ALIN"
200'den fazla Meclis ve Senato üyesinin bulunduğu görüşmede Zelenskiy, soru almadan önce yaklaşık 25 dakika konuştu. Görüşmedeki iki kişiye göre, Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, Zelenskiy'ye en çok neye ihtiyacı olduğunu sordu. Ukrayna Devlet Başkanı, jet avcı uçağı ihtiyacı ile yanıt verdi. Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturmayı da gündeme getirdi, ancak bir tercüman aracılığıyla, görüşmedeki bir kişiye göre "Bunu yapamıyorsanız, en azından uçak alın" ifadelerini kullandı.