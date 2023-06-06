Dünya MİT Başkanı İbrahim Kalın’ı manşete taşıdı! Diplomatik başarılarına dikkat çektiler
Başkan Erdoğan yeni Kabine'sini açıkladı. MİT Başkanı Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olunca yerine İbrahim Kalın getirildi. Kalın'ın MİT Başkanı olması dünyada geniş yankı buldu. Haber ajansları İbrahim Kalın'ın özgeçmişine yer verirken diplomatik başarılarına dikkat çekti.
06.06.2023 09:21 - Son Güncelleme: 06.06.2023 09:21
Başkan Erdoğan'ın cumartesi günü Çankaya köşkünde yeni kabineyi açıklamasının ardından dün akşam saatlerinde de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) başına İbrahim Kalın'ın atandığı belirtildi.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Kalın, "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Yeni görevim dolayısıyla tebrik eden ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Güçlü, güvenli ve bağımsız Türkiye için çalışmaya devam" dedi.