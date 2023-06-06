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Haberler Dünya Dünya MİT Başkanı İbrahim Kalın’ı manşete taşıdı! Diplomatik başarılarına dikkat çektiler

Dünya MİT Başkanı İbrahim Kalın’ı manşete taşıdı! Diplomatik başarılarına dikkat çektiler

Başkan Erdoğan yeni Kabine'sini açıkladı. MİT Başkanı Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olunca yerine İbrahim Kalın getirildi. Kalın'ın MİT Başkanı olması dünyada geniş yankı buldu. Haber ajansları İbrahim Kalın'ın özgeçmişine yer verirken diplomatik başarılarına dikkat çekti.

06.06.2023 09:21 - Son Güncelleme: 06.06.2023 09:21
Dünya MİT Başkanı İbrahim Kalın’ı manşete taşıdı! Diplomatik başarılarına dikkat çektiler

Başkan Erdoğan'ın cumartesi günü Çankaya köşkünde yeni kabineyi açıklamasının ardından dün akşam saatlerinde de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) başına İbrahim Kalın'ın atandığı belirtildi.

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Dünya MİT Başkanı İbrahim Kalın’ı manşete taşıdı! Diplomatik başarılarına dikkat çektiler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır." ifadesi kullanıldı.

Dünya MİT Başkanı İbrahim Kalın’ı manşete taşıdı! Diplomatik başarılarına dikkat çektiler

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Kalın, "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Yeni görevim dolayısıyla tebrik eden ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Güçlü, güvenli ve bağımsız Türkiye için çalışmaya devam" dedi.

Dünya MİT Başkanı İbrahim Kalın’ı manşete taşıdı! Diplomatik başarılarına dikkat çektiler

Başta Türkiye'deki seçim süreci olmak üzere yaşanan siyasi gelişmeleri en başından beri takip eden dünya medyası ise şimdi Kalın'ı mercek altına aldı.

Dünya MİT Başkanı İbrahim Kalın’ı manşete taşıdı! Diplomatik başarılarına dikkat çektiler

Londra merkezli haber ajansı Middle East Eye (MEE), Kalın'ın daha önceden Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü yaptığını ifade etti.

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