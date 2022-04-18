Rusya-Ukrayna savaşında sıcak gelişme: Lviv’deki saldırılarda can kaybı 7'ye yükseldi
Son dakika haberi... Rusya-Ukrayna savaşı 54. gününde sürerken, Rus roketleri sivilleri hedef almaya devam ediyor. Rusya tarafından sabah saatlerinde hedef alınan Ukrayna'nın Lviv kentindeki saldırılarda can kaybı 7'ye yükseldi.
18.04.2022 16:09 - Son Güncelleme: 18.04.2022 16:10
Lviv Valisi Maksim Kozitskiy sabah saatlerinde gerçekleşen saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Lviv'i 4 seyir füzesi vurdu.