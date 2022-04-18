RAMAZAN İMSAKİYE
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Rusya-Ukrayna savaşında sıcak gelişme: Lviv’deki saldırılarda can kaybı 7'ye yükseldi

Son dakika haberi... Rusya-Ukrayna savaşı 54. gününde sürerken, Rus roketleri sivilleri hedef almaya devam ediyor. Rusya tarafından sabah saatlerinde hedef alınan Ukrayna'nın Lviv kentindeki saldırılarda can kaybı 7'ye yükseldi.

18.04.2022 16:09 - Son Güncelleme: 18.04.2022 16:10
Rusya-Ukrayna savaşında sıcak gelişme: Lviv’deki saldırılarda can kaybı 7’ye yükseldi

Rusya tarafından sabah saatlerinde hedef alınan Ukrayna'nın Lviv kentindeki saldırılarda can kaybı 7'ye yükseldi.

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Rusya-Ukrayna savaşında sıcak gelişme: Lviv’deki saldırılarda can kaybı 7’ye yükseldi

Rusya-Ukrayna savaşı 54. gününde sürerken, Rus roketleri sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Rusya-Ukrayna savaşında sıcak gelişme: Lviv’deki saldırılarda can kaybı 7’ye yükseldi

Lviv Valisi Maksim Kozitskiy sabah saatlerinde gerçekleşen saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Lviv'i 4 seyir füzesi vurdu.

Rusya-Ukrayna savaşında sıcak gelişme: Lviv’deki saldırılarda can kaybı 7’ye yükseldi

Bunlardan 3'ü askeri altyapıyı hedef alırken 1 füze de lastik tamirhanesini vurdu. Saldırı sonucunda 2 nokta da tamamen yıkıldı ve çıkan yangın söndürüldü.

Rusya-Ukrayna savaşında sıcak gelişme: Lviv’deki saldırılarda can kaybı 7’ye yükseldi

Saldırıda 1'i çocuk 11 kişi yaralanırken, 7 kişi de hayatını kaybetti. Bu insanlar Lviv saldırılarında ölen ilk kişiler oldu. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır.

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