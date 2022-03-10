Rusya - Ukrayna savaşında dünyanın aklına kazınan fotoğraflar!
Dünya Rusya- Ukrayna arasındaki savaşta yaşananları anbean takip ediyor. İki ülke arasındaki müzakere görüşmelerinden henüz elle tutulur bir sonuç çıkmadı. Gözler Antalya'daki tarihi zirveye çevrildi. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar sonrasında yaralanan ya da göç etmeye zorlanan sivil halkın zor anları, bu fotoğraflarla tarihe not edildi.
10.03.2022 09:45 - Son Güncelleme: 10.03.2022 09:45
Lviv garında vedalar...
Ukrayna`da yaşanan çatışmalardan kaçan siviller, ülkeden ayrılabilmek için günlerce yolculuk yaparak Lviv tren istasyonuna ulaşıyor.
Ukrayna`ya düzenlenen hava saldırısında, sivillerin yaşadığı evler ateş aldı. Halk, bir yandan yuvalarını korumaya bir yandan da hayatta kalmaya çalışıyor.
Rus ordusu birçok bölgeden Kiev'e ilerlemeye çalışıyor. Onları engellemeye çalışan Ukrayna güçleri, kendi topraklarını bombalıyor. Bunların başında da köprüler geliyor.