Rus gazeteci Oksana Baulina, Rusya'nın Kiev'deki bombardımanında yaşamını yitirdi
Rusya - Ukrayna savaşı 28. gününde sürüyor. Bölgede sivillerin yanı sıra gazeteciler de hedef alınıyor. Son haber başkent Kiev'den geldi. The Insider adına çalışan Oksana Baulina isimli Rus gazeteci, Kiev'in Podolsky bölgesinde Rus birliklerin bombardımanında hayatını kaybetti. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
23.03.2022 22:46 - Son Güncelleme: 23.03.2022 22:47
RUS GAZETECİ RUS ATEŞİNDE ÖLDÜ!
The Insider isimli yayın organında görev yapan Oksana Baulina isimli Rus gazeteci, Rusya'nın Kiev'e gerçekleştirdiği bombardıman sırasında yaşamını yitirdi.
Söz konusu yayın organı, sivillerin ve gazetecilerin ölümü dahil olmak üzere Ukrayna'da işlenen savaş suçlarını duyurmaya devam edeceklerini bildirdi.