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Rus gazeteci Oksana Baulina, Rusya'nın Kiev'deki bombardımanında yaşamını yitirdi

Rusya - Ukrayna savaşı 28. gününde sürüyor. Bölgede sivillerin yanı sıra gazeteciler de hedef alınıyor. Son haber başkent Kiev'den geldi. The Insider adına çalışan Oksana Baulina isimli Rus gazeteci, Kiev'in Podolsky bölgesinde Rus birliklerin bombardımanında hayatını kaybetti. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

23.03.2022 22:46 - Son Güncelleme: 23.03.2022 22:47
Rus gazeteci Oksana Baulina, Rusya’nın Kiev’deki bombardımanında yaşamını yitirdi

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 28 gün geride kaldı. Rus ordusu Kiev'e yönelik saldırılarına devam ederken bölgede çatışmalar sürüyor.

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Rus gazeteci Oksana Baulina, Rusya’nın Kiev’deki bombardımanında yaşamını yitirdi

Ateş hattının merkezi olan Ukrayna'da sivillerin yanı sıra gazeteciler de hedef alınıyor.

Rus gazeteci Oksana Baulina, Rusya’nın Kiev’deki bombardımanında yaşamını yitirdi

RUS GAZETECİ RUS ATEŞİNDE ÖLDÜ!
The Insider isimli yayın organında görev yapan Oksana Baulina isimli Rus gazeteci, Rusya'nın Kiev'e gerçekleştirdiği bombardıman sırasında yaşamını yitirdi.

Rus gazeteci Oksana Baulina, Rusya’nın Kiev’deki bombardımanında yaşamını yitirdi

Baulina'nın beraberindeki iki kişi yaralanırken, bölgedeki bir sivil de hayatını kaybetti.

Rus gazeteci Oksana Baulina, Rusya’nın Kiev’deki bombardımanında yaşamını yitirdi

Oksana Baulina'nın vefatına ilişkin The Insider'dan bir açıklamaya yapıldı.

Rus gazeteci Oksana Baulina, Rusya’nın Kiev’deki bombardımanında yaşamını yitirdi

THE INSIDER'DAN AÇIKLAMA
Baulina'nın Kiev'in Podolsky bölgesinde Rus birliklerin bombardımanında hayatını kaybettiğinin altının çizildiği açıklamada, Oksana'nın ailesine ve arkadaşlarına taziye iletildi.

Rus gazeteci Oksana Baulina, Rusya’nın Kiev’deki bombardımanında yaşamını yitirdi

Söz konusu yayın organı, sivillerin ve gazetecilerin ölümü dahil olmak üzere Ukrayna'da işlenen savaş suçlarını duyurmaya devam edeceklerini bildirdi.

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