Rusya - Ukrayna savaşı sonrası Rus oligarkın sır ölümü! Cesedi İngiltere’deki evinin garajında bulundu

2000'li yılların başında İngiltere'ye yerleşen ve Mikhail Tolstosheya olan ismini Mikhail Watford olarak değiştiren iş insanı servetini, sahip olduğu petrol rafinerisi ve doğal gaz şirketi sayesinde elde etti. Sovyet Rusya döneminde doğan Watford o günlerde SSCB toprağı olan Ukrayna'da dünyaya gelmişti.

Watford'un yaşadığı ve aynı zamanda hayatını da kaybettiği evi İngiltere'nin ve Surrey şehrinin en pahalı yapılarından biri olarak değerlendiriliyor ve yaklaşık değeri tam 18 milyon pound.