Rusya - Ukrayna savaşı sonrası Rus oligarkın sır ölümü! Cesedi İngiltere'deki evinin garajında bulundu
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri harekatın ardından dünyadan tepki üstüne tepki gelmiş, birçok yaptırım açıklanmıştı. Söz konusu yaptırımlara Rusya'nın ultra zengin iş insanları da eklenmişti. Rus oligarklara ilk yaptırım kararı İngiltere'den gelmişti. Söz konusu yaptırım haberlerinden birkaç gün sonra İngiltere'de yaşayan iş insanı Mikhail Watford, evinin garajında ölü bulundu. Watford'un sır ölümü şok etkisi yaratırken polis kayıtlarına "açıklanamaz ölüm" diye geçti. Peki kim bu oligarklar? İşte isim isim merak edilen ultra zenginler
Ukrayna doğumlu iş insanı ve Rus oligarkı Mikhail Watford İngiltere'nin Surrey kentine bulunan evinde ölü bulundu ve bir anda Rusya – Ukrayna savaşıyla ilgili haberlerin içinde manşetlerin en üst sıralarında yerleşti.
66 yaşındaki Mikhail Watford'un ölümü tam da Rus oligarklara uygulanan Yaptırım haberlerinin ortasında ve Boris Johnson'ın bu konuda yaptığı sert açıklamaların arasında gelerek birçok soru işaretine sebep oldu.
Polisin yaptığı açıklamaya göre iş insanının cesedini pazartesi günü bahçıvanı buldu. Bahçıvan evin garajına girdiğinde Watford'un cesediyle karşılaştı.
Watford'un ölümü polis kayıtlarına 'açıklanamaz ölüm' olarak geçerken 'şüpheli ölüm' ifadesi kullanılmadı. Bu da oligarkın öldürülmediği ancak intihar etmiş olabileceği yorumları yapılmasına sebep oldu.
2000'li yılların başında İngiltere'ye yerleşen ve Mikhail Tolstosheya olan ismini Mikhail Watford olarak değiştiren iş insanı servetini, sahip olduğu petrol rafinerisi ve doğal gaz şirketi sayesinde elde etti. Sovyet Rusya döneminde doğan Watford o günlerde SSCB toprağı olan Ukrayna'da dünyaya gelmişti.
Watford'un yaşadığı ve aynı zamanda hayatını da kaybettiği evi İngiltere'nin ve Surrey şehrinin en pahalı yapılarından biri olarak değerlendiriliyor ve yaklaşık değeri tam 18 milyon pound.
KARA LİSTEDE OLABİLİR
66 yaşındaki 3 çocuk babası Watford, servetini Ukrayna'daki petrol rafinerilerinden elde etmişti ve İngiltere'ye taşındıktan sonra bir emlak firması kurdu.
Polis, hedef listesinde olabileceği korkusuyla ölümü "son derece ciddiyetle" araştırıyor. Rusya'dan İngiltere'ye göç eden birçok Rus vatandaşı var.
ABRAMOVİÇ'TEN TARİHİ KARAR!
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası tüm dünyada Putin ve Rus sermayesine ağır yaptırımlar uygulanmaya başlamıştı. Chelsea'nin sahibi ve Putin'in en büyük destekçilerinden biri olan Roman Abramoviç de bu baskılar sonrası tarihi bir karar aldı.