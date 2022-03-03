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Haberler Dünya Petrol deposu vuruldu! Köprüler patlatılıyor! Bombardıman sürüyor! İşte Rusya-Ukrayna savaşında dehşet görüntüleri...

Petrol deposu vuruldu! Köprüler patlatılıyor! Bombardıman sürüyor! İşte Rusya-Ukrayna savaşında dehşet görüntüleri...

Rusya-Ukrayna savaşı 8. gününde kanlı bir şekilde devam ediyor. Gece boyu bombardıman sürerken gün ağarınca korkunç görüntüler objektiflere yansıdı. Ukrayna ve Rusya heyetlerinin ikinci tur müzakereleri bugüne ertelendi. Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin 3 Mart'ta sabah Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini bildirdi. Kiev çevresindeki tüm bağlantı köprüleri havaya uçurulmaya başlandı. İşte bölgedeki yıkım kareleri...

03.03.2022 09:23 - Son Güncelleme: 03.03.2022 13:49
Harabe şehir: Harkov! Bombardıman sürüyor! İşte bölgeden dehşet görüntüleri...

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 8. gününde çatışmalar devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Harabe şehir: Harkov! Bombardıman sürüyor! İşte bölgeden dehşet görüntüleri...

Rusya Savunma Bakanlığı Rus askerlerinden 498'inin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Harabe şehir: Harkov! Bombardıman sürüyor! İşte bölgeden dehşet görüntüleri...

Ukrayna lideri Zelenski ise savaşın başından bu yana yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldüğünü iddia etti.

Harabe şehir: Harkov! Bombardıman sürüyor! İşte bölgeden dehşet görüntüleri...

Harkov'da bombardıman ise devam ediyor.

Harabe şehir: Harkov! Bombardıman sürüyor! İşte bölgeden dehşet görüntüleri...

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 8. gününde çatışmalar devam ediyor.

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