Öldürülen Rus askerinin üzerinden çıkan künyenin sırrı ne? Putin’in paralı askerleri Wagner!

Başvurusu kabul edilen halihazırda askeri tecrübesi bulunan savaşçılara, Rusya'nın Lazkiye ilindeki Hımeymim Üssü'nde kısa bir süre eğitim verilmesinin ardından buradan Ukrayna'ya götürüleceği bilgisine ulaşıldı.

Rusya daha önce de rejim bölgelerinden binlerce savaşçıyı Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaştırmak için bu ülkeye sevk etmişti.

PUTİN'DEN RUS SAFLARINDA YER ALACAK ORTA DOĞU'DAN "GÖNÜLLÜ" SAVAŞÇILARA ONAY

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çevrim için düzenlediği Güvenlik Konseyi toplantısında, Orta Doğu'dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak "gönüllü savaşçıların" Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatı vermişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da çoğunluğu Orta Doğu'dan, 16 bin "gönüllünün" Ukrayna ordusuna karşı savaşmak için başvurduğunu belirterek, "Özellikle bu talepler para için değil de bu kişilerin arzuları olduğu için tabii ki buna olumlu cevap vermeyi doğru buluyoruz. Birçoğunu biliyoruz, son on yılda en zor zamanda DEAŞ terör örgütüne karşı mücadelede yardımcı oldular." ifadelerini kullanmıştı.