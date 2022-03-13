Öldürülen Rus askerinin üzerinden çıkan künyenin sırrı ne? Putin'in paralı askerleri Wagner!
Rusya, Ukrayna savaşında kendisi adına savaşacak paralı asker topladı. Rusya'nın paralı asker topladığına en net örnek geçtiğimiz günlerde geldi. Ukrayna'da öldürülen Rus askerinin üzerinden çıkan künyede yazan numara gerçeği gün yüzüne çıkardı. Peki bu paralı askerlerin özelliği ne? Wagner grubu nedir?
Rusya, Ukrayna'da saflarında savaştırmak üzere Suriye'de Beşşar Esed rejimi bölgesinden paralı asker toplamak için toplam 14 merkez açtı.
AA'nın güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Suriye'deki Rus güçleri, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya savaş başlatmasıyla birlikte Ukrayna'da kendi saflarında savaştırmak üzere Suriye'den paralı asker toplamak için harekete geçti.
Bu amaçla başkent Şam ile Halep, Hama, Lazkiye, Deyrizor, Rakka ve Dera illerinde toplam 14 kayıt merkezi açıldı.
Suriye'deki Rus özel kuvvetlerinin sorumluluğundaki merkezlere, "Şebbiha" olarak adlandırılan Esed rejimi destekçisi milislerden ve Rusya güdümündeki rejim yanlısı 5. Kolordu isimli birlikten binlerce kişi başvurdu.
Başvuru yapanlar arasında, keskin nişancılar ile roketatar, top, havan gibi ağır silahların kullanımı konusunda tecrübeli olanlara öncelik tanınacağı öğrenildi.
Ukrayna'ya götürülmek istenen savaşçılara en az 6 aylık sözleşme yapılarak bu süre zarfında aylık 300 ile 600 ABD doları arasında değişen maaş ödenecek.
Başvurusu kabul edilen halihazırda askeri tecrübesi bulunan savaşçılara, Rusya'nın Lazkiye ilindeki Hımeymim Üssü'nde kısa bir süre eğitim verilmesinin ardından buradan Ukrayna'ya götürüleceği bilgisine ulaşıldı.
Rusya daha önce de rejim bölgelerinden binlerce savaşçıyı Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaştırmak için bu ülkeye sevk etmişti.
PUTİN'DEN RUS SAFLARINDA YER ALACAK ORTA DOĞU'DAN "GÖNÜLLÜ" SAVAŞÇILARA ONAY
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çevrim için düzenlediği Güvenlik Konseyi toplantısında, Orta Doğu'dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak "gönüllü savaşçıların" Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatı vermişti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da çoğunluğu Orta Doğu'dan, 16 bin "gönüllünün" Ukrayna ordusuna karşı savaşmak için başvurduğunu belirterek, "Özellikle bu talepler para için değil de bu kişilerin arzuları olduğu için tabii ki buna olumlu cevap vermeyi doğru buluyoruz. Birçoğunu biliyoruz, son on yılda en zor zamanda DEAŞ terör örgütüne karşı mücadelede yardımcı oldular." ifadelerini kullanmıştı.
ÖLDÜRÜLEN RUS ASKERİNİN ÜSTÜNDEN ÇIKAN KÜNYENİN SIRRI
Rusya'nın paralı asker topladığına en net örnek geçtiğimiz günlerde geldi. Ukrayna'da öldürülen Rus askerinin üzerinden çıkan künyede yazan numara gerçeği gün yüzüne çıkardı.
Konuyla ilgili Hürriyet gazetesinde yer alan haberde künyede Arapça, İngilizce ve İspanyolca olarak "Lütfen yardım edin ve bizimle irtibat kurun" yazdığı bildirildi.
Peki söz konusu künyenin hemen altındaki telefon numarası Rus Savunma Bakanlığı'na mı ait? Tabiki değil. Savaşın, vahşetin en kirli yüzü diyebileceğimiz bir paralı asker grubuna aittir.
Wagner...
Künyedeki Arapça yazı, Rus yanlısı olarak savaşan Wagner üyesinin daha önce Suriye ve Libya'da savaştığını gösteriyor.
PEKİ BU PARALI ASKERLERİN ÖZELLİĞİ NEDİR?
Hiçbir ahlak yok. Acıma yok. Asker sivil ayrımı yok. Esir almak yok. İşkencenin her türlüsü, yağmanın her çeşidi var.
Wagner'in paralı askerleri, Libya'da ilk olarak Nisan 2019'da isyancı General Halife Hafter'in başkent Trablus'ta BM destekli hükümete yönelik saldırısı sonrası görüldüler.
Ondan önce Suriye'deydiler... Mozambik, Sudan, Orta Afrika'da ölümcül izleri var...