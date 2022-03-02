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Rusya - Ukrayna arasında propaganda savaşları! Harkiv'de vurulan bina üniversite mi polis merkezi mi?

Son dakika haberi... Rusya - Ukrayna arasındaki savaş 7. gününde de kesintisiz sürüyor. Sahada bombalar, füzeler, askerler çarpışırken; kamuoyunda da propaganda savaşları yaşanıyor. Harkiv'deki patlamalar nedeniyle şehrin birçok bölgesinden dumanlar yükseliyor. Rusya sabah saatlerinde Harkiv'deki polis merkezi binasını vurduğunu iddia etti. Bu açıklamadan kısa süre sonra ise Ukrayna tarafı vurulan binanın üniversite olduğu iddiası geldi. Peki Harkiv'deki vurulan bina ne? Takvim.com.tr'den Okan Beltek sizler için araştırdı.

Okan Beltek
takvim.com.tr
02.03.2022 11:13 - Son Güncelleme: 02.03.2022 11:16
Rusya - Ukrayna arasında propaganda savaşları! Harkiv’de vurulan bina üniversite mi polis merkezi mi?

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş kanlı bir şekilde devam ediyor. İki ülke arasında pazartesi günü yapılan müzakere görüşmelerinden bir sonuç çıkmazken, bugün yapılması planlanan ikinci müzakere görüşmeleri de ertelendi. Bu sabah saatlerinden itibaren ise Harkiv ve Kiev'de yeni patlamalar meydana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Rusya - Ukrayna arasında propaganda savaşları! Harkiv’de vurulan bina üniversite mi polis merkezi mi?

Rusya sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile Harkiv'de bulunan polis merkezi binasını vurduğunu iddia etti.

Rusya - Ukrayna arasında propaganda savaşları! Harkiv’de vurulan bina üniversite mi polis merkezi mi?

Rusya'nın bu iddiası sonrası vurulan bölge ile ilgili görüntüler ajanslara son dakika olarak düştü.

Rusya - Ukrayna arasında propaganda savaşları! Harkiv’de vurulan bina üniversite mi polis merkezi mi?

Rusya'nın iddiası sonrası Ukrayna Türkiye Büyükelçiliği'nden flaş bir açıklama geldi.

Büyükelçilik yaptığı açıklamada vurulan binanın polis merkezi değil, Karazin Üniversitesi'ne ait bir bina olduğunu iddia etti.

Rusya - Ukrayna arasında propaganda savaşları! Harkiv’de vurulan bina üniversite mi polis merkezi mi?

Takvim.com.tr olarak bu iddia sonrası bölge ile ilgili yaptığımız araştırmalarda vurulan binalarla ilgili yeni görüntülere ulaştık.

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