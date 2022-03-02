Rusya - Ukrayna arasında propaganda savaşları! Harkiv'de vurulan bina üniversite mi polis merkezi mi?
Son dakika haberi... Rusya - Ukrayna arasındaki savaş 7. gününde de kesintisiz sürüyor. Sahada bombalar, füzeler, askerler çarpışırken; kamuoyunda da propaganda savaşları yaşanıyor. Harkiv'deki patlamalar nedeniyle şehrin birçok bölgesinden dumanlar yükseliyor. Rusya sabah saatlerinde Harkiv'deki polis merkezi binasını vurduğunu iddia etti. Bu açıklamadan kısa süre sonra ise Ukrayna tarafı vurulan binanın üniversite olduğu iddiası geldi. Peki Harkiv'deki vurulan bina ne? Takvim.com.tr'den Okan Beltek sizler için araştırdı.
02.03.2022 11:13 - Son Güncelleme: 02.03.2022 11:16
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş kanlı bir şekilde devam ediyor. İki ülke arasında pazartesi günü yapılan müzakere görüşmelerinden bir sonuç çıkmazken, bugün yapılması planlanan ikinci müzakere görüşmeleri de ertelendi. Bu sabah saatlerinden itibaren ise Harkiv ve Kiev'de yeni patlamalar meydana geldi.
Rusya sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile Harkiv'de bulunan polis merkezi binasını vurduğunu iddia etti.