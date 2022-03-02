Rusya - Ukrayna arasında propaganda savaşları! Harkiv’de vurulan bina üniversite mi polis merkezi mi?

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş kanlı bir şekilde devam ediyor. İki ülke arasında pazartesi günü yapılan müzakere görüşmelerinden bir sonuç çıkmazken, bugün yapılması planlanan ikinci müzakere görüşmeleri de ertelendi. Bu sabah saatlerinden itibaren ise Harkiv ve Kiev'de yeni patlamalar meydana geldi.