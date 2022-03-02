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Haberler Dünya Ronaldo'nun eski sevgilisi Irina Shayk savaş görüntülerine tepki gösterdi: Dünyaca ünlü Rus model: Bunlar olurken uyuyamıyorum

Ronaldo'nun eski sevgilisi Irina Shayk savaş görüntülerine tepki gösterdi: Dünyaca ünlü Rus model: Bunlar olurken uyuyamıyorum

Rusya-Ukrayna savaşı 7. gününde şiddetli bir şekilde devam ediyor. Bölgede bombardıman devam ederken dünya savaşı büyük bir korkuyla izliyor. Savaş görüntülerine üzülenler arasında Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Rus model Irina Shayk da var. Sosyal medyadan açıklama yapan Rus model Irina Shayk, "Bunlar olurken nasıl uyuyabilir, çalışabilir veya işlev görebiliriz?" sözleriyle, tepkisini dile getirdi.

02.03.2022 10:42 - Son Güncelleme: 02.03.2022 10:53
Ronaldo’nun eski sevgilisi Irina Shayk savaş görüntüleri tepki gösterdi: Dünyaca ünlü Rus model: Bunlar olurken uyuyamıyorum


Rus model Irina Shayk, Ukrayna'daki görüntülere kayıtsız kalamadı.

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Ronaldo’nun eski sevgilisi Irina Shayk savaş görüntüleri tepki gösterdi: Dünyaca ünlü Rus model: Bunlar olurken uyuyamıyorum

Irina Shayk, bombalar altında yeni doğan bebeklerin görüntüsünü paylaştı ve 'Yıkıcı' yorumunda bulundu.

Ronaldo’nun eski sevgilisi Irina Shayk savaş görüntüleri tepki gösterdi: Dünyaca ünlü Rus model: Bunlar olurken uyuyamıyorum

"Savaşa Hayır" diyerek bağış yapacağını da duyuran dünyaca ünlü model, takipçilerine bağış yapma çağrısında bulundu

Ronaldo’nun eski sevgilisi Irina Shayk savaş görüntüleri tepki gösterdi: Dünyaca ünlü Rus model: Bunlar olurken uyuyamıyorum

Irina Shayk, sosyal medya hesabından yayınladığı bir diğer mesajda ise "Bunlar olurken nasıl uyuyabilir, çalışabilir veya işlev görebiliriz?" sözleriyle, tepkisini dile getirdi.

Ronaldo’nun eski sevgilisi Irina Shayk savaş görüntüleri tepki gösterdi: Dünyaca ünlü Rus model: Bunlar olurken uyuyamıyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy "Rusya, Ukrayna'nın tarihini yok etmeye çalışıyor" açıklamasında bulundu.

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