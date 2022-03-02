Ronaldo'nun eski sevgilisi Irina Shayk savaş görüntülerine tepki gösterdi: Dünyaca ünlü Rus model: Bunlar olurken uyuyamıyorum
Rusya-Ukrayna savaşı 7. gününde şiddetli bir şekilde devam ediyor. Bölgede bombardıman devam ederken dünya savaşı büyük bir korkuyla izliyor. Savaş görüntülerine üzülenler arasında Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Rus model Irina Shayk da var. Sosyal medyadan açıklama yapan Rus model Irina Shayk, "Bunlar olurken nasıl uyuyabilir, çalışabilir veya işlev görebiliriz?" sözleriyle, tepkisini dile getirdi.
02.03.2022 10:42 - Son Güncelleme: 02.03.2022 10:53
Irina Shayk, bombalar altında yeni doğan bebeklerin görüntüsünü paylaştı ve 'Yıkıcı' yorumunda bulundu.
"Savaşa Hayır" diyerek bağış yapacağını da duyuran dünyaca ünlü model, takipçilerine bağış yapma çağrısında bulundu
Irina Shayk, sosyal medya hesabından yayınladığı bir diğer mesajda ise "Bunlar olurken nasıl uyuyabilir, çalışabilir veya işlev görebiliriz?" sözleriyle, tepkisini dile getirdi.