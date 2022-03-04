Rusya nükleer santrali vurdu dünya alarma geçti! Sızıntı olursa ne olur?

Bu nükleer santral daha da yakın bize. 600-700 kilometre mesafe var. Bu grafik nükleer santralden çıkan bir sızıntının aldığı mesafeyi gösteriyor. Saat 6'da bir sızıntı olsaydı, nükleer atıklar nereye gidecekti? Sibirya'ya doğru gittiğini görüyoruz. Sızıntı olup olmayacağını da bilmiyoruz.

Yangının söndürülmesi hayırlı bir iş olmuş, böyle büyük bir nükleer santralde sızıntı olsa mutlaka etkilenirdik.