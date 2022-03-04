Rusya nükleer santrali vurdu dünya alarma geçti! Sızıntı olursa ne olur?
Dünyanın merakla takip ettiği Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmada felaketin eşiğinden dönüldü. Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi. Peki nükleer sızıntı olursa ne olur? Meteoroloji uzmanı Orhan Şen merak edilen soruyu yanıtladı
Santralin güvenlik kameralarının YouTube üzerinden yapılan canlı yayınında, gece saatinde santral sahasında patlamalar ve karşılıklı mermi atış ışıkları görüldü. Patlamaların ardından santral bölgesinden dumanların çıktığı kameraya yansıdı.
Santralin bulunduğu Enerhodar Belediye Başkanı Dmitriy Orlov yaptığı açıklamada, santrale saldırılara bir an önce son verilmesi çağrısında bulundu.
AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ
Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor.
Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti.
Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.
ZELENSKY'DEN AÇIKLAMA
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus askeri birliklerin Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek bir patlama olması halinde bunun, Avrupa'nın sonu olacağını söyledi.
Zelenskiy, Rus birliklerinin Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki çatışmalar ve çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından video ile açıklamalarda bulundu.
Santralin Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "Avrupa artık uyanmalı. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali yanıyor. Şu anda Rus tankları nükleer üniteleri vuruyor. Bu tanklar, termal araçlarla donatılmış. Yani onlar nereye ateş ettiğini biliyor. Onlar bunun için hazırlandılar." ifadelerini kullandı.
Zaporijya'daki santralde 6 enerji ünitesi olduğunu söyleyen Zelenskiy, Çernobil Nükleer Santrali'nde geçmişte sadece 1 enerji ünitesinin patladığını hatırlattı.
Ukrayna'daki nükleer santrallerde toplam 15 enerji ünitesi olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Rus ordusunu derhal durdurmalıyız. Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa'nın sonu olur. Bu Avrupa'nın tahliyesi demektir. Sadece Avrupa'nın müdahalesi Rus askeri birliklerini durdurabilir. Avrupa'nın bir nükleer santraldeki felaketten ölmesine izin vermeyin." diye konuştu.
Rusya-Ukrayna savaşında 9. güne girilirken Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, nükleer santralde olası bir patlamanın Çernobil'den on kat daha büyük olacağını belirtti.
Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki yangının kontrol altına alındığı duyurulurken Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında sızıntı durumunda olabilecek senaryoları anlattı.
İşte Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları...
Önemli bir nükleer santral bu, Avrupa'nın en büyük nükleer santraliymiş. Şu anda bir sızıntı yok ama olursa ne olur? Çernobil'i yaşadık, sızıntı olduktan sonra Doğu Karadeniz bölgesinde etkisi oldu. Meteorolojik şartlar döndü ve Polonya tarafına gitti, kanser vakalarının çok arttığını görmüştük.
Bu nükleer santral daha da yakın bize. 600-700 kilometre mesafe var. Bu grafik nükleer santralden çıkan bir sızıntının aldığı mesafeyi gösteriyor. Saat 6'da bir sızıntı olsaydı, nükleer atıklar nereye gidecekti? Sibirya'ya doğru gittiğini görüyoruz. Sızıntı olup olmayacağını da bilmiyoruz.
Yangının söndürülmesi hayırlı bir iş olmuş, böyle büyük bir nükleer santralde sızıntı olsa mutlaka etkilenirdik.