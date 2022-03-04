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Ukrayna Çernihiv'de bombardıman devam ediyor! İşte Rusya-Ukrayna savaşında korkunç anlar! Zırhlı araç tanksavarla yok edildi

Rusya-Ukrayna savaşı 9. gününde sıcak çatışmalarla devam ediyor. Bölgede bombardıman sürerken dehşet görüntülerini ajanslar son dakika olarak servis ediyor. Rusya'nın Çernihiv kentine düzenlediği hava saldırısında can kaybı artmaya devam ediyor. Ukrayna Devlet Acil Servisi, can kaybının 22'den 33'e yükseldiğini duyurdu. Acil Servis, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Rus saldırısında sivil yerleşim yerlerinin harabeye döndüğü ve sokaklarda çok sayıda cansız beden olduğu görüldü. İşte Çernihiv'deki dehşet anları..

04.03.2022 10:05 - Son Güncelleme: 04.03.2022 11:28
Ukrayna Çernihiv’de bombardıman devam ediyor! İşte Rusya-Ukrayna savaşında korkunç anlar

Ukrayna - Rusya savaşı 9'uncu gününde de tüm şiddetiyle sürüyor.

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Ukrayna Çernihiv’de bombardıman devam ediyor! İşte Rusya-Ukrayna savaşında korkunç anlar

Bölgeden çatışma ve bombardıman haberleri gelmeye devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski çok sert bir açıklamaya imza attı.

Ukrayna Çernihiv’de bombardıman devam ediyor! İşte Rusya-Ukrayna savaşında korkunç anlar

Rusya'yı 'nükleer terörizm' ile suçlayan Zelenski, 'Rusya nükleer santral vuran ilk ülke olarak tarihe geçti' dedi.

Ukrayna Çernihiv’de bombardıman devam ediyor! İşte Rusya-Ukrayna savaşında korkunç anlar

Zapororozhye Bölgesi Askeri İdaresi, Rus kuvvetlerinin nükleer santralde olduğunu söyledi.

Ukrayna Çernihiv’de bombardıman devam ediyor! İşte Rusya-Ukrayna savaşında korkunç anlar


Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentine düzenlediği hava saldırısında can kaybı 33'e yükseldi.

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