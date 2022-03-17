Gören gözlerine inanamıyor! Silikon dudakları, silikon göğüsleri... Plastik cerrahi kraliçesi zor yürüyor
Kendisini "plastik cerrahi kraliçesi" veya "insan Barbie bebeği" olarak tanımlayan Tara Jayne McConachy'i görenler gözerine inanamıyor. Yolda yürürken insanların ilgi odağı olduğu genç kadın silikon dudakları ve silikon göğüsleri ile dikkat çekiyor. İşte Plastik cerrahi kraliçesinin fotoğrafları….
17.03.2022 10:27 - Son Güncelleme: 17.03.2022 10:27
32 yaşındaki sosyal medya fenomeni Tara Jayne McConachy, kusursuz beden görüntüsüne ulaşmak için adeta dünyayı dolaştı.
beş ayrı meme büyütme prosedürü, kalça implantları, burun ucu rinoplastisi, kaplama, botoks ve dolgular yaptırdıktan sonra kozmetik cerrahiye 'bağımlı' olduğunu itiraf etti.