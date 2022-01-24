Rusya ile Ukrayna savaşın eşiğine nasıl geldi? ABD’den Ukrayna’daki personeline talimat

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizi tüm dünya diken üstünde takip ediyor. Tansiyonun giderek arttığı bölgede savaşın patlak vermesi endişesi nedeniyle ABD'den Ukrayna'daki personeline dikkat çeken bir talimat geldi. ABD Dışişler Bakanlığı, özellikle Ukrayna sınırı boyunca ve Kırım'da koşulların her an bozulabileceğini belirtti.