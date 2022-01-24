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Haberler Dünya Rusya ile Ukrayna savaşın eşiğine nasıl geldi? ABD’den Ukrayna’daki personeline talimat

Rusya ile Ukrayna savaşın eşiğine nasıl geldi? ABD’den Ukrayna’daki personeline talimat

Dünya Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilime göz dikmişken ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya müdahalesine karşı Ukrayna'daki personeline kritik bir talimat verdi. Peki Rusya ile Ukrayna savaşın eşiğine nasıl geldi?

24.01.2022 10:20 - Son Güncelleme: 24.01.2022 10:20
Rusya ile Ukrayna savaşın eşiğine nasıl geldi? ABD’den Ukrayna’daki personeline talimat

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizi tüm dünya diken üstünde takip ediyor. Tansiyonun giderek arttığı bölgede savaşın patlak vermesi endişesi nedeniyle ABD'den Ukrayna'daki personeline dikkat çeken bir talimat geldi. ABD Dışişler Bakanlığı, özellikle Ukrayna sınırı boyunca ve Kırım'da koşulların her an bozulabileceğini belirtti.

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Rusya ile Ukrayna savaşın eşiğine nasıl geldi? ABD’den Ukrayna’daki personeline talimat

DERHAL AYRILIN
ABD Dışişleri Bakanlığı, olsa bir Rusya müdahalesine karşı, Kiev büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna'dan ayrılması talimatı verdi.

Rusya ile Ukrayna savaşın eşiğine nasıl geldi? ABD’den Ukrayna’daki personeline talimat

UYARI YAYINLADI
Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine Ukrayna'ya yönelik seyahat uyarısı yayınladı.

Rusya ile Ukrayna savaşın eşiğine nasıl geldi? ABD’den Ukrayna’daki personeline talimat

ASKERİ HAREKAT TEHDİDİ
Uyarıda, "23 Ocak 2022'de Dışişleri Bakanlığı, devam eden Rus askeri harekatı tehdidi nedeniyle ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinde doğrudan işe alınan çalışanların gönüllü olarak Ukrayna'dan ayrılmasına izin verdi ve diplomatik aile üyelerinin ayrılmaları talimatını verdi.

Rusya ile Ukrayna savaşın eşiğine nasıl geldi? ABD’den Ukrayna’daki personeline talimat

Ukrayna'daki ABD vatandaşları, ticari veya diğer özel ulaşım seçeneklerini kullanarak ayrılmayı değerlendirmelidir." ifadesine yer verildi.

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