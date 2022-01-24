Rusya ile Ukrayna savaşın eşiğine nasıl geldi? ABD’den Ukrayna’daki personeline talimat
Dünya Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilime göz dikmişken ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya müdahalesine karşı Ukrayna'daki personeline kritik bir talimat verdi. Peki Rusya ile Ukrayna savaşın eşiğine nasıl geldi?
24.01.2022 10:20
- Son Güncelleme: 24.01.2022 10:20
Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizi tüm dünya diken üstünde takip ediyor. Tansiyonun giderek arttığı bölgede savaşın patlak vermesi endişesi nedeniyle ABD'den Ukrayna'daki personeline dikkat çeken bir talimat geldi. ABD Dışişler Bakanlığı, özellikle Ukrayna sınırı boyunca ve Kırım'da koşulların her an bozulabileceğini belirtti.
DERHAL AYRILIN
ABD Dışişleri Bakanlığı, olsa bir Rusya müdahalesine karşı, Kiev büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna'dan ayrılması talimatı verdi.