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Omicron bitmeden varyantı ortaya çıktı! Bağışıklığım güçlü demeyin! Bulaşıyor! Kod adı: BA.2

Dünya koronavirüs savaşına devam ederken ortaya çıkan Omicron ülkeleri alarma geçirmişti. Daha Omicron ile yeni tanışmışken şimdi de varyantı ortaya çıktı. Omicron'un alt varyantı BA.2'nin çok daha hızlı bulaşma veya bağışıklıktan daha fazla kaçma yeteneğine sahip olabileceği belirtiliyor.

24.01.2022 09:26 - Son Güncelleme: 24.01.2022 09:26
Omicron bitmeden varyantı ortaya çıktı! Bağışıklığım güçlü demeyin! Bulaşıyor! Kod adı: BA.2

Dünya 2 yıldır koronavirüsün pençesinde. Son dönemde Omicron varyantı ile gündemden düşmeyen virüs ile ilgili çok konuşulacak bir iddia geldi.

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Omicron bitmeden varyantı ortaya çıktı! Bağışıklığım güçlü demeyin! Bulaşıyor! Kod adı: BA.2

Daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanan Omicron'un alt varyantı BA.2'nin çok daha hızlı bulaşma veya bağışıklıktan daha fazla kaçma yeteneğine sahip olabileceği öne sürüldü.

Omicron bitmeden varyantı ortaya çıktı! Bağışıklığım güçlü demeyin! Bulaşıyor! Kod adı: BA.2

Epidemiyolog ve Amerikan Bilim Adamları Federasyonu kıdemli üyesi Eric Feigl-Ding, BA.2'nin orijinal varyantı 'yerinden etme' olasılığı için 'gerçekten kötü bir işaret' yorumunda bulundu.

Omicron bitmeden varyantı ortaya çıktı! Bağışıklığım güçlü demeyin! Bulaşıyor! Kod adı: BA.2

Danimarka'daki Omicron vakalarının neredeyse yarısının BA.2 olduğunu belirten Ding, 'BA.2'nin Omicron'un (BA.1) yerini alması gerçekten kötü bir işarettir' dedi.

Omicron bitmeden varyantı ortaya çıktı! Bağışıklığım güçlü demeyin! Bulaşıyor! Kod adı: BA.2

Omicron'un aşı bağışıklığını alt etmekte Delta'dan daha yetenekli olduğu ortaya çıkmış ve bunun aralarında Türkiye'nin de olduğu pek çok ülke takviye doz kararı almıştı.

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