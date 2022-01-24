Omicron bitmeden varyantı ortaya çıktı! Bağışıklığım güçlü demeyin! Bulaşıyor! Kod adı: BA.2
Dünya koronavirüs savaşına devam ederken ortaya çıkan Omicron ülkeleri alarma geçirmişti. Daha Omicron ile yeni tanışmışken şimdi de varyantı ortaya çıktı. Omicron'un alt varyantı BA.2'nin çok daha hızlı bulaşma veya bağışıklıktan daha fazla kaçma yeteneğine sahip olabileceği belirtiliyor.
24.01.2022 09:26
- Son Güncelleme: 24.01.2022 09:26
Dünya 2 yıldır koronavirüsün pençesinde. Son dönemde Omicron varyantı ile gündemden düşmeyen virüs ile ilgili çok konuşulacak bir iddia geldi.
Daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanan Omicron'un alt varyantı BA.2'nin çok daha hızlı bulaşma veya bağışıklıktan daha fazla kaçma yeteneğine sahip olabileceği öne sürüldü.
Omicron'un aşı bağışıklığını alt etmekte Delta'dan daha yetenekli olduğu ortaya çıkmış ve bunun aralarında Türkiye'nin de olduğu pek çok ülke takviye doz kararı almıştı.