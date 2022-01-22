Rusya ile Ukrayna savaşın eşiğine geldi! Biden güvenlik ekibini topluyor! Sıcak çatışma yaşanacak mı?

AB YAPTIRIM KARARINI "GÜNLER İÇİNDE" VERECEK

Avrupa Birliği'nden (AB) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda AB'nin vereceği tepkinin içeriğinin henüz belirlenmediğini, ancak saldırının akabindeki günler içerisinde "hızlı ve çok açık" tepki verileceğini bildirdi.

Yetkili, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 24 Ocak'ta düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları toplantısına videokonferans yöntemiyle katılacağını, Rusya ile yürütülen müzakerelerle ilgili bilgi vereceğini ve AB ile üye ülkelerin duruşunu dinleyeceğini açıkladı.

Birliğin bir yandan Rusya diğer yandan ABD ve NATO ile yakın diyalogda olduğunu dile getiren yetkili, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) rolüne de özel önem atfettiklerini söyledi.

Yetkili, AB'nin henüz Rusya'ya karşı verilecek muhtemel tepkinin içeriğine son halini vermediğini, Birlik içerisinde tartışmaların sürdüğünü, ancak üzerinde anlaşılan bazı prensiplerin ABD ve NATO ile koordineli şekilde kararlaştırıldığını belirtti.

Nihai kararın içeriğinin kolaylıkla belirlenip müttefiklerle paylaşılacağına işaret eden yetkili, halihazırda Rusya'nın ABD ile Cenevre'de süren müzakerelerinin seyrinin AB'nin duruşunu etkileyeceğini vurguladı.

Yetkili, Rusya'nın muhtemel saldırısının akabinde AB'nin günler içerisinde karar alıp yaptırımları uygulayacağını savundu.