Rusya ile Ukrayna savaşın eşiğine geldi! Biden güvenlik ekibini topluyor! Sıcak çatışma yaşanacak mı?
Ukrayna ve Batılı ülkeler, Ukrayna sınırındaki Rus askeri yığınağının, Moskova'nın eski Sovyet komşusunu işgal etme planlarının işareti olabileceğinden endişeliler. Kremlin böyle bir niyeti olmadığında ısrar ediyor ve Ukrayna'yı ve Batılı destekçilerini, kendi saldırgan planlarını örtbas etmeye çalışmakla suçluyor. Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hafta sonu Washington DC yakınlarındaki Camp David'de ulusal güvenlik ekibiyle Rusya-Ukrayna krizini ele alacağı ve gelecek hafta Rusya'ya yazılı yanıt verileceğini açıkladı. Avrupa Birliği'nden (AB) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda AB'nin vereceği tepkinin içeriğinin henüz belirlenmediğini, ancak saldırının akabindeki günler içerisinde "hızlı ve çok açık" tepki verileceğini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hedeflerinin Ukrayna'daki gerilimi düşürmek olduğunu belirterek, "Rusya'nın önünde iki yol bulunuyor, ya diplomasi yolunu seçer ya da çatışmayı tercih edebilir." derken, Başkan Erdoğan "Rusya ve Ukrayna arasında barışın hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz" şeklinde konuştu. İşte dünyanın gözünü çevirdiği bölgeden sıcak gelişmeler.
Rusya-Ukrayna hattında yaşanan gerilime ilişkin sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hafta sonu Washington DC yakınlarındaki Camp David'de ulusal güvenlik ekibiyle Rusya-Ukrayna krizini ele alacağı ve gelecek hafta Rusya'ya yazılı yanıt verileceğini açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bugün Cenevre'de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldiğini aktaran Psaki, "Biden, Blinken'a 1 ya da 1000 Rus askerinin Ukrayna'ya geçmesinin 'saldırı' anlamına geleceğini söyledi." dedi.
Psaki, Biden'ın bu hafta sonu Camp David'de ulusal güvenlik ekibiyle Rusya ve Ukrayna meselesini görüşeceğini belirterek, "Gelecek hafta Rusya'ya yazılı yanıt vereceğiz. Bu sadece soru-cevap şeklinde olmayacak. Endişelerimizi de aktaracağız." ifadesini kullandı.
Biden'ın Camp David'de bazı ortak ve müttefik ülkelerle de görüşeceği bilgisini veren Psaki, "Gelecekte atılacak en uygun adımın ne olacağına karar vereceğiz. Biden her zaman masaya oturmaya hazır." dedi.
Psaki, ABD'nin son dönemde Ukrayna'ya güvenlik yardımlarını da artırdığına dikkati çekerek, "Ukrayna'ya Mi-17 helikopterlerini verme niyetimizi Kongre'ye bildirdik." şeklinde konuştu.
AB YAPTIRIM KARARINI "GÜNLER İÇİNDE" VERECEK
Avrupa Birliği'nden (AB) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda AB'nin vereceği tepkinin içeriğinin henüz belirlenmediğini, ancak saldırının akabindeki günler içerisinde "hızlı ve çok açık" tepki verileceğini bildirdi.
Yetkili, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 24 Ocak'ta düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları toplantısına videokonferans yöntemiyle katılacağını, Rusya ile yürütülen müzakerelerle ilgili bilgi vereceğini ve AB ile üye ülkelerin duruşunu dinleyeceğini açıkladı.
Birliğin bir yandan Rusya diğer yandan ABD ve NATO ile yakın diyalogda olduğunu dile getiren yetkili, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) rolüne de özel önem atfettiklerini söyledi.
Yetkili, AB'nin henüz Rusya'ya karşı verilecek muhtemel tepkinin içeriğine son halini vermediğini, Birlik içerisinde tartışmaların sürdüğünü, ancak üzerinde anlaşılan bazı prensiplerin ABD ve NATO ile koordineli şekilde kararlaştırıldığını belirtti.
Nihai kararın içeriğinin kolaylıkla belirlenip müttefiklerle paylaşılacağına işaret eden yetkili, halihazırda Rusya'nın ABD ile Cenevre'de süren müzakerelerinin seyrinin AB'nin duruşunu etkileyeceğini vurguladı.
Yetkili, Rusya'nın muhtemel saldırısının akabinde AB'nin günler içerisinde karar alıp yaptırımları uygulayacağını savundu.
EN BÜYÜK MEYDAN OKUMA
Yetkili, Rusya ile yaşanan krize ilişkin yaptığı değerlendirmede, bir yanda Ukrayna sınırında yüz bin Rus askeri gerçeği, diğer yanda Rusya'nın ABD'ye sunduğu tekliflerin, Avrupa'nın güvenlik düzeninin soğuk savaşın bitiminden bu yana karşılaştığı en büyük meydan okuma olduğunu söyledi.
AB'nin Rusya'nın 2014'teki saldırganlığına yönelik kararlı bir tepki verdiğini savunan AB yetkilisi, şimdiki tepkisinin ondan daha düşük seviyede olmayacağını öne sürdü.
AB, yaptırım kararlarının "hafif" kaldığı ve geç alındığı gerekçesiyle eleştiriliyor.
Ukrayna Başbakanı Vladimir Zelenskiy, geçen ay Brüksel'de düzenlenen AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi sonrasında AB'nin Rusya'nın topraklarına muhtemel saldırısını beklemeden yaptırım uygulaması gerektiğini söylemişti.