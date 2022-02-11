Rusya ile Ukrayna çatışması işaret fişeği olacak! ABD Başkanı Joe Biden "Dünya savaşı çıkar" dedi

ABD ile Rusya'nın Ukrayna anlaşmazlığı tüm Dünya'yı büyük bir yıkıma sürüklüyor...

Geçtiğimiz gün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Rus vatandaşlara Ukrayna'yı terk edin uyarısında bulunması sonrasında Biden'dan da daha sert bir uyarı geldi. Biden bu uyarıyı yaptığı açıklamasında dünyanın en büyük ordularından biriyle uğraştıklarını belirterek "Dünya savaşı çıkar" tehdidinde bulundu.