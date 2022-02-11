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Haberler Dünya Rusya ile Ukrayna çatışması işaret fişeği olacak! ABD Başkanı Joe Biden "Dünya savaşı çıkar" dedi

Rusya ile Ukrayna çatışması işaret fişeği olacak! ABD Başkanı Joe Biden "Dünya savaşı çıkar" dedi

Rusya ile Ukrayna arasında savaşın tamtamları çalıyor. Rusya'nın sınırda başlattığı askeri tatbikat endişeleri tırmandırırken ABD Başkanı Joe Biden'dan konuya ilişkin korkutan açıklamalar geldi. Biden, Rusya'nın artan askeri hareketliliği nedeniyle ABD vatandaşlarının Ukrayna'dan derhal ayrılması çağrısında bulundu. Dünyanın en büyük ordularından biriyle uğraştıklarını belirten Biden, "Dünya savaşı çıkar" ifadelerini kullandı.

11.02.2022 10:43 - Son Güncelleme: 11.02.2022 10:52
Rusya ile Ukrayna çatışması işaret fişeği olacak! ABD Başkanı Joe Biden Dünya savaşı çıkar dedi

ABD ile Rusya'nın Ukrayna anlaşmazlığı tüm Dünya'yı büyük bir yıkıma sürüklüyor...

Geçtiğimiz gün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Rus vatandaşlara Ukrayna'yı terk edin uyarısında bulunması sonrasında Biden'dan da daha sert bir uyarı geldi. Biden bu uyarıyı yaptığı açıklamasında dünyanın en büyük ordularından biriyle uğraştıklarını belirterek "Dünya savaşı çıkar" tehdidinde bulundu.

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Rusya ile Ukrayna çatışması işaret fişeği olacak! ABD Başkanı Joe Biden Dünya savaşı çıkar dedi

BÖLGEDE İŞLER HIZLICA KARIŞABİLİR

Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, ülkede kalan ABD vatandaşlarının tahliyesi için birlik göndermeyeceğini ifade ederken bölgede işlerin "hızlıca karışabileceği" konusunda uyarıda bulundu.

Rusya ile Ukrayna çatışması işaret fişeği olacak! ABD Başkanı Joe Biden Dünya savaşı çıkar dedi

Rusya, sınır bölgesine 100 binden fazla asker yığmasına rağmen, Ukrayna'nın işgal edileceği yönündeki iddiaları ısrarla reddediyor.

Rusya ile Ukrayna çatışması işaret fişeği olacak! ABD Başkanı Joe Biden Dünya savaşı çıkar dedi

Bununla birlikte komşusu Belarus ile başlattığı büyük çaplı bir askeri tatbikat başlattı.

Rusya ile Ukrayna çatışması işaret fişeği olacak! ABD Başkanı Joe Biden Dünya savaşı çıkar dedi

Ukrayna bu gelişmeyi Rusya'yı deniz erişimini engellemekle suçladı.

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