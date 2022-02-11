Rusya ile Ukrayna çatışması işaret fişeği olacak! ABD Başkanı Joe Biden "Dünya savaşı çıkar" dedi
Rusya ile Ukrayna arasında savaşın tamtamları çalıyor. Rusya'nın sınırda başlattığı askeri tatbikat endişeleri tırmandırırken ABD Başkanı Joe Biden'dan konuya ilişkin korkutan açıklamalar geldi. Biden, Rusya'nın artan askeri hareketliliği nedeniyle ABD vatandaşlarının Ukrayna'dan derhal ayrılması çağrısında bulundu. Dünyanın en büyük ordularından biriyle uğraştıklarını belirten Biden, "Dünya savaşı çıkar" ifadelerini kullandı.
11.02.2022 10:43
- Son Güncelleme: 11.02.2022 10:52
ABD ile Rusya'nın Ukrayna anlaşmazlığı tüm Dünya'yı büyük bir yıkıma sürüklüyor...
Geçtiğimiz gün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Rus vatandaşlara Ukrayna'yı terk edin uyarısında bulunması sonrasında Biden'dan da daha sert bir uyarı geldi. Biden bu uyarıyı yaptığı açıklamasında dünyanın en büyük ordularından biriyle uğraştıklarını belirterek "Dünya savaşı çıkar" tehdidinde bulundu.