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Ayşenur Arslan seninkiler azıttı! Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde papazlara silah eğitimi veriliyor

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Kıbrıs adasında ve Doğu Akdeniz'de gerilimi artırmaya devam ediyor. KKTC'ye yönelik provokatif adımlara hız kesmeden devam eden Rumların son olarak papazlara silah eğitimi verdiği ortaya çıktı.

11.02.2022 11:47 - Son Güncelleme: 11.02.2022 11:48
Ayşenur Arslan seninkiler azıttı! Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde papazlara silah eğitimi veriliyor

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile birlikte gerilimi tırmandıran Güney Kıbrıs Rum Kesimi yeni bir skandala imza attı.

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Ayşenur Arslan seninkiler azıttı! Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde papazlara silah eğitimi veriliyor

KKTC'ye yönelik provokasyonlarına bir yenisini ekleyen Rum Kesimi'nin son olarak papazları silahlandırdığı ve onlara eğitim verdiği ortaya çıktı.

Ayşenur Arslan seninkiler azıttı! Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde papazlara silah eğitimi veriliyor

Cyprus Mail gazetesinde yer alan habere göre Rum Ulusal Muhafız güçleri, Güney Kıbrıs'ta ortodoks papazlara, tabanca, otomatik ve ağır silahlarla askeri eğitim verdi.

Ayşenur Arslan seninkiler azıttı! Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde papazlara silah eğitimi veriliyor

Cyprus Mail gazetesinde yer alan habere göre Rum Ulusal Muhafız güçleri, Güney Kıbrıs'ta ortodoks papazlara, tabanca, otomatik ve ağır silahlarla askeri eğitim verdi.

Ayşenur Arslan seninkiler azıttı! Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde papazlara silah eğitimi veriliyor

AĞIR MAKİNALI SİLAHLARLA ATIŞ TALİMİ
Yayınlanan kayıtlarda, Ortodoks papazlardan birinin, askeri araç üzerinden ağır makinalı silahla atış talimi yaptığı görülüyor.

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