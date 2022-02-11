Ayşenur Arslan seninkiler azıttı! Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde papazlara silah eğitimi veriliyor
Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Kıbrıs adasında ve Doğu Akdeniz'de gerilimi artırmaya devam ediyor. KKTC'ye yönelik provokatif adımlara hız kesmeden devam eden Rumların son olarak papazlara silah eğitimi verdiği ortaya çıktı.
11.02.2022 11:47
- Son Güncelleme: 11.02.2022 11:48
Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile birlikte gerilimi tırmandıran Güney Kıbrıs Rum Kesimi yeni bir skandala imza attı.
KKTC'ye yönelik provokasyonlarına bir yenisini ekleyen Rum Kesimi'nin son olarak papazları silahlandırdığı ve onlara eğitim verdiği ortaya çıktı.