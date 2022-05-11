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Küresel kriz enflasyon! ABD Başkanı Joe Biden: "Kabul edilemez derecede yüksek"

ABD Başkanı Joe Biden, nisan ayında yıllık enflasyonun ılımlı seyretmesinin umutlandırıcı olmasına rağmen enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğu ifade etti. Öte yandan ABD'de son 41 yılın en yüksek enflasyonu kayıtlara geçti.

11.05.2022 18:41 - Son Güncelleme: 11.05.2022 18:42
Küresel kriz enflasyon! ABD Başkanı Joe Biden: Kabul edilemez derecede yüksek

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayı enflasyon verisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Küresel kriz enflasyon! ABD Başkanı Joe Biden: Kabul edilemez derecede yüksek

Enflasyonun ülke genelinde aileler için bir zorluk olduğunu vurgulayan Biden, enflasyonu düşürmenin en önemli ekonomik önceliği olduğunu yineledi.

Küresel kriz enflasyon! ABD Başkanı Joe Biden: Kabul edilemez derecede yüksek

Biden, "Nisan ayında yıllık enflasyonun ılımlı seyretmesi umutlandırıcı olsa da enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğu bir gerçek." ifadesini kullandı.

Küresel kriz enflasyon! ABD Başkanı Joe Biden: Kabul edilemez derecede yüksek

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelede birincil rolüne işaret eden Biden, şunları kaydetti:

"Fed'in bağımsızlığına asla müdahale etmeyecek olsam da güçlü bir ekonomi ile iş gücü piyasası inşa ettiğimize inanıyorum ve Başkan Powell'ın geçen hafta bu güce yönelik bir numaralı tehdidin enflasyon olduğuna dair söylediklerine katılıyorum. Fed'in bunu göz önünde bulundurarak işini yapacağından eminim."

Küresel kriz enflasyon! ABD Başkanı Joe Biden: Kabul edilemez derecede yüksek

Biden, salgın ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da başlattığı savaşın neden olduğu fiyat artışıyla ilgili küresel tedarik zinciri sorunlarına karşı mücadelelerinin devam edeceğini kaydetti.

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