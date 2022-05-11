Küresel kriz enflasyon! ABD Başkanı Joe Biden: "Kabul edilemez derecede yüksek"
ABD Başkanı Joe Biden, nisan ayında yıllık enflasyonun ılımlı seyretmesinin umutlandırıcı olmasına rağmen enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğu ifade etti. Öte yandan ABD'de son 41 yılın en yüksek enflasyonu kayıtlara geçti.
11.05.2022 18:41 - Son Güncelleme: 11.05.2022 18:42
ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelede birincil rolüne işaret eden Biden, şunları kaydetti:
"Fed'in bağımsızlığına asla müdahale etmeyecek olsam da güçlü bir ekonomi ile iş gücü piyasası inşa ettiğimize inanıyorum ve Başkan Powell'ın geçen hafta bu güce yönelik bir numaralı tehdidin enflasyon olduğuna dair söylediklerine katılıyorum. Fed'in bunu göz önünde bulundurarak işini yapacağından eminim."