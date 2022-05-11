Küresel kriz enflasyon! ABD Başkanı Joe Biden: "Kabul edilemez derecede yüksek"

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelede birincil rolüne işaret eden Biden, şunları kaydetti:

"Fed'in bağımsızlığına asla müdahale etmeyecek olsam da güçlü bir ekonomi ile iş gücü piyasası inşa ettiğimize inanıyorum ve Başkan Powell'ın geçen hafta bu güce yönelik bir numaralı tehdidin enflasyon olduğuna dair söylediklerine katılıyorum. Fed'in bunu göz önünde bulundurarak işini yapacağından eminim."