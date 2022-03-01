SON DAKİKA Rusya-Ukrayna savaşında dehşet anları! Şehir merkezine böyle füze atıldı! Binalar delik deşik! Rus askerleri esir alındı
6. gününe giren Rusya-Ukrayna savaşında can kaybı devam ediyor. Harkov Belediye Başkanı İhor Terehov, dün kente düzenlenen roket saldırısında dokuz sivilin daha hayatını kaybettiğini açıkladı, ölenler arasında 3 de çocuk bulunuyor. Bölgeden gelen son görüntüler dehşete düşürdü. İşte şehir merkezine böyle füze atıldı. Harkov Belediye binasına füze atıldığı anlar saniye saniye kaydedildi. Bölgede zırhlı araçlar imha edildi. Rus askerleri esir alındı. İşte en sıcak yeni görüntüler...
01.03.2022 09:47 - Son Güncelleme: 01.03.2022 12:49