BM toplantısına damga vuran gerginlik! Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov salonu terk etti
ABD New York'ta 77. Genel Kurulu gerçekleşen Birleşmiş Milletler toplantısına damga vuran bir gerginlik yaşandı. Toplantıya 90 dakika geç gelen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Moskova'nın işgal öncesinden bu yana dile getirdiği tezleri yineledi. Rusya Dışişleri Bakanı, öfke dolu konuşmasının ardından BMGK salonunu terk etti.
ABD'nin New York kentinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'nun ikinci gününde, dışişleri bakanları olağünüstü toplandı. Rusya lideri Vladimir Putin'in 'kısmi seferberlik' ilanı ve nükleer savaş tehdidinin ardından apar topar bir araya gelen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısına, Rusya Dışişleri Sergey Lavrov damga vurdu.
BMGK üyesi 15 ülkeyle Ukrayna ve Belarus'un dışişleri bakanlarının bir araya geldiği son yılların en önemli oturumunda, Uluslararası Ceza Mahkemesi tartışması yaşandı.
Toplantıdan önce gazetecilerin karşısına çıkan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, bir gazetecinin Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile aynı salonda olacağını hatırlatması üzerine "Aramızdaki sosyal mesafeyi koruyacağım" yanıtını verdi.
Konsey üyelerini Rusya'daki gözlemlerini aktaran Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı (ICC) Karim Khan, mahkemenin yetki alanına giren suçların işlendiğine inanmak için ellerinde makul gerekçeler olduğunu söyledi.