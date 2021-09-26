Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tatilde! Tatil pozları paylaşıldı gündem oldu! Yanında yine o isim var
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Sibirya'da tatil yaptı. Putin'in tatil pozları Kremlin tarafından paylaşıldı.
26.09.2021 12:56
- Son Güncelleme: 26.09.2021 12:56
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yla Sibirya'da birkaç gün süren bir tatil yaptı.
"KIZIL GEYİKLER DEVASAYDI"
Kremlin'in paylaştığı karelerde Putin'in nehirde balık tuttuğu görülürken, ikilinin sohbet ettiği anlara da yer verildi.