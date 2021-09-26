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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tatilde! Tatil pozları paylaşıldı gündem oldu! Yanında yine o isim var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Sibirya'da tatil yaptı. Putin'in tatil pozları Kremlin tarafından paylaşıldı.

26.09.2021 12:56 - Son Güncelleme: 26.09.2021 12:56
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tatilde! Tatil pozları paylaşıldı gündem oldu! Yanında yine o isim var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yla Sibirya'da birkaç gün süren bir tatil yaptı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tatilde! Tatil pozları paylaşıldı gündem oldu! Yanında yine o isim var

Nehirde balık tutan ve Şoygu'yla dağlarda yürüyüş yaparak vakit geçiren Putin, deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte bir çadırda geceledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tatilde! Tatil pozları paylaşıldı gündem oldu! Yanında yine o isim var

Tatilin fotoğrafları ise Kremlin tarafından yayınlandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tatilde! Tatil pozları paylaşıldı gündem oldu! Yanında yine o isim var

"KIZIL GEYİKLER DEVASAYDI"
Kremlin'in paylaştığı karelerde Putin'in nehirde balık tuttuğu görülürken, ikilinin sohbet ettiği anlara da yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tatilde! Tatil pozları paylaşıldı gündem oldu! Yanında yine o isim var

Rus lider bu sohbet anında kızıl geyiklerden nasıl etkilendiğini anlattı.

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