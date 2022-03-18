Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin savaşın gölgesinde halkın karşısına çıktı! "Askeri operasyonların nedeni ve hedefi..."
Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş 23. gününü de geride bıraktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşın başlamasından sonra ilk defa halkın karşısına çıkarak hitap etti. Putin'in konuşmasını Rusya'daki bütün televizyonlar canlı verdi. Canlı yayın esnasında Putin'in yaklaşık 6 dakikalık konuşmasının son saniyelerinde kesinti yaşandı. Putin, yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yaşayanlara blokaj yapıldığını ve saldırılar düzenlendiğini ileri sürerek, "Bu insanların acılar ve soykırımdan kurtarılması, Donbas ve Ukrayna'da başlattığımız askeri operasyonların nedeni ve hedefidir." dedi.
18.03.2022 23:45 - Son Güncelleme: 18.03.2022 23:51
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra ilk defa halkın karşısına çıkarak hitap etti.
SAVAŞ SONRASI İLK MİTİNG
Bir süre sonra Putin sahneye gelerek stadyumu dolduran halka seslendi. Putin'in Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası ilk defa halkın karşısına çıkarak miting yapması dikkati çekti.
Putin'in konuşmasını Rusya'daki bütün televizyonlar canlı verdi. Canlı yayın esnasında Putin'in yaklaşık 6 dakikalık konuşmasının son saniyelerinde kesinti yaşandı. Konuşma tamamlanmadan programın konser kısmı ekranda belirdi.