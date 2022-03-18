Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin savaşın gölgesinde halkın karşısına çıktı! "Askeri operasyonların nedeni ve hedefi..."

Putin, yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yaşayanlara blokaj yapıldığını ve saldırılar düzenlendiğini ileri sürerek, "Bu insanların acılar ve soykırımdan kurtarılması, Donbas ve Ukrayna'da başlattığımız askeri operasyonların nedeni ve hedefidir." dedi.