Kiev ve Liviv'de bombalar susmuyor! Rus general öldürüldü iddiası
Rusya-Ukrayna savaşı 24. gününde devam ediyor. Lviv şehrindeki uçak tamir tesisini hedef aldı. Bombardımanın ardından gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Lviv Belediyesi, "Tamir merkezindeki binalar darbelerle yıkıldı. Ancak tesisin aktif çalışması önceden durdurulduğu için can kaybı bulunmuyor." açıklamasında bulundu. Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı, ülkeye saldıran Rus ordusunun bir generalinin daha öldürüldüğünü duyurdu.
19.03.2022 10:09 - Son Güncelleme: 19.03.2022 10:09
Lviv Havalimanı, Ukrayna'nın ikinci büyük havaalanı olarak belirtilirken, art arda birkaç füze ile saldırı gerçekleştiği öğrenildi.
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