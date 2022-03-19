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Kiev ve Liviv'de bombalar susmuyor! Rus general öldürüldü iddiası

Rusya-Ukrayna savaşı 24. gününde devam ediyor. Lviv şehrindeki uçak tamir tesisini hedef aldı. Bombardımanın ardından gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Lviv Belediyesi, "Tamir merkezindeki binalar darbelerle yıkıldı. Ancak tesisin aktif çalışması önceden durdurulduğu için can kaybı bulunmuyor." açıklamasında bulundu. Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı, ülkeye saldıran Rus ordusunun bir generalinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

19.03.2022 10:09 - Son Güncelleme: 19.03.2022 10:09
Kiev ve Liviv’de bombalar susmuyor! Rus general öldürüldü iddiası

Son bir haftada 3 defa Lviv'e 130 kilometre yakınlıktaki Lutsk ve İvano – Frankiv'in yanı sıra Lviv'e 40 kilometre uzaklıkta Yavoriv bölgeside Rus füzeleri tarafından vuruldu.

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Kiev ve Liviv’de bombalar susmuyor! Rus general öldürüldü iddiası

Bu sefer ise Lviv merkezde bulunan havalimanı içerisindeki Uçak Tamir Tesisi Rus roketlerinin hedefi oldu.

Kiev ve Liviv’de bombalar susmuyor! Rus general öldürüldü iddiası

Füzeler, Lviv merkezde bulunan Opera ve Bale binasına 4.5 kilometre uzaklıktaki Lviv Havalimanı içerisindeki Uçak Tamir Tesisini vurdu.

Kiev ve Liviv’de bombalar susmuyor! Rus general öldürüldü iddiası

Lviv Havalimanı, Ukrayna'nın ikinci büyük havaalanı olarak belirtilirken, art arda birkaç füze ile saldırı gerçekleştiği öğrenildi.

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Kiev ve Liviv’de bombalar susmuyor! Rus general öldürüldü iddiası

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Harkiv yakınlarındaki çatışmalarda Rusya 41. Ordu Komutan Yardımcısı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Vitaly Gerasimov'un öldürüldüğü bildirildi.

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