Liviv havalimanı bombalandı! Dumanlar yükseliyor!
Rusya-Ukrayna savaşı 23. gününde devam ediyor. Ajansların geçtiği son dakika bilgisine göre Rusya, Ukrayna'nın Lviv kentinde havalimanının yakınlarını hedef aldı. Bölgeyi dumanlar esir aldı. Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın kenti Lyiv'de bu sabah patlama sesleri de duyuldu. İşte bölgeden dehşet görüntüleri...
18.03.2022 09:35 - Son Güncelleme: 18.03.2022 09:52
Ukrayna, dün ülkenin güneyindeki Mariupol şehrinde sivillerin sığınak olarak kullandığı tiyatro binasının Rusya tarafından bombalandığını bildirdi.
Belediye Başkan Yardımcısı Sergey Orlov, BBC'ye yaptığı açıklamada, yaralı sayısının henüz netleşmediğini ancak saldırı sırasında binada 1000 ila 1200 kişinin bulunduğunu belirtti.