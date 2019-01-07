Rusya Devlet Başkanı Putin yine şaşırttı! Önce dua etti ardından...

Askeri silahlara ilgisi ile tanınan Rus lider, kalede bulunan D-30 tipi obüslerden birini ateşledi. O anları izleyen kişiler Putin'e ' İyi atıştı' diyerek bağırdı. Putin de 'Bununla asla hedefi ıskalamazsın' yanıtını verdi.

7 Ocak 2019 Pazartesi, 17:29:47 Güncelleme: 17:39:46
Rusya Devlet Başkanı Putin yine şaşırttı! Önce dua etti ardından...

Rus lider, kalede bulunan D-30 tipi obüslerden birini ateşledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin yine şaşırttı! Önce dua etti ardından...

O anları izleyen kişiler Putin'e ' İyi atıştı' diyerek bağırdı. Putin de 'Bununla asla hedefi ıskalamazsın' yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin yine şaşırttı! Önce dua etti ardından...

Putin bu anların ardından bölgeye kendisini görmek için gelen halkla el sıkıştı ve sohbet etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin yine şaşırttı! Önce dua etti ardından...

Bu anları ölümsüzleştirmek isteyen çok sayıda kişi Rus liderle fotoğraf çektirdi. Putin kalede yer alan buz müzesini de ziyaret etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin yine şaşırttı! Önce dua etti ardından...

Günün ilk saatlerinde Putin, Noel ayini için St Petersburg'daki Preobrajenskiy (Başkalaşım) Katedrali'ne gitti.

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