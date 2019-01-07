Rusya Devlet Başkanı Putin yine şaşırttı! Önce dua etti ardından...
Askeri silahlara ilgisi ile tanınan Rus lider, kalede bulunan D-30 tipi obüslerden birini ateşledi. O anları izleyen kişiler Putin'e ' İyi atıştı' diyerek bağırdı. Putin de 'Bununla asla hedefi ıskalamazsın' yanıtını verdi.
7 Ocak 2019 Pazartesi, 17:29:47
Güncelleme: 17:39:46
Rus lider, kalede bulunan D-30 tipi obüslerden birini ateşledi.
O anları izleyen kişiler Putin'e ' İyi atıştı' diyerek bağırdı. Putin de 'Bununla asla hedefi ıskalamazsın' yanıtını verdi.
Putin bu anların ardından bölgeye kendisini görmek için gelen halkla el sıkıştı ve sohbet etti.
Bu anları ölümsüzleştirmek isteyen çok sayıda kişi Rus liderle fotoğraf çektirdi. Putin kalede yer alan buz müzesini de ziyaret etti.
Günün ilk saatlerinde Putin, Noel ayini için St Petersburg'daki Preobrajenskiy (Başkalaşım) Katedrali'ne gitti.