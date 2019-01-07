Dünya savaşlarını bilen Mason Albert Pike'ın 3.Dünya Savaşı kehaneti korkunç (Albert Pike kimdir?)

Albert Pike adlı mason üstadının 1871'de yazmış olduğu gizemli bir mektup, dünya savaşları hakkında sıradışı kehanetler içeriyordu. Aslında mektup kehanetin de ötesinde dünya savaşlarının planı gibi. llüminati Üyesi Olan Mason Albert Pike bu mektubunda birinci ve ikinci dünya savaşını planlıyor ve dedikleri yıllar sonra aynen oluyor. Her iki planlı kehaneti de gerçekleşen Albert Pike olay mektubunda 3. dünya savaşı içinde kehanette bulunmuştu. İşte o mason ve yazdığı mektup.