Dünya savaşlarını bilen Mason Albert Pike'ın 3.Dünya Savaşı kehaneti korkunç (Albert Pike kimdir?)

Dünya tarihi iki tane dünya savaşı gördü. Birçoğu inandırıcı gelmese de Baba Vanga, Nostradamus, Shipton Ana gibi kahinlerin kehanetleri, bu savaşlarla bir şekilde özdeşleştirildi. Fakat durum bu kez farklı... Bir mason olan Albert Pike'ın 1871 tarihli gizemli mektubu ve içeriğindeki kehanet vari planlar hayli ürktücü. Metupta en çok dikkat çeken detay ise 3.Dünya Savaşı. Albert Pike üstüne üstlük, 3.Dünya Savaşı için bir tarih bile işaret ediyor. İşte birinci ve ikinci dünya savaşlarını bilen ve Morals and Dogma adlı kitabı bulunan Albert Pike'ın kehanetleri.

7 Ocak 2019 Pazartesi, 10:36:04 Güncelleme: 11:14:32
Dünya savaşlarını bilen Mason Albert Pike'ın 3.Dünya Savaşı kehaneti korkunç (Albert Pike kimdir?)

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisi Türkiye'nin en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor. İşlediği konularla dikkat çeken Payitaht Abdülhami dizisinin 56.bölümünde yer alan bir sahne hal çok konuşuluyor. O sahne 3.Dünya Savaşı'nı anlatan Albert Pike ile ilgili olan sahne.

Dünya savaşlarını bilen Mason Albert Pike'ın 3.Dünya Savaşı kehaneti korkunç (Albert Pike kimdir?)

DÜNYANIN KADERİNİ ANLATAN MEKTUP

Payitaht Abdülhamid'in 56. bölümünde yer alan baronların toplandığı ve Albert Pike'ın mektubunun okunduğu sahne geceye damga vurdu

Dünya savaşlarını bilen Mason Albert Pike'ın 3.Dünya Savaşı kehaneti korkunç (Albert Pike kimdir?)

Dizide, 33. dereceden mason olan Albert Pike'ın 3 dünya savaşı çıkartma planı işlendi. Peki Mason Albert Pike 2'si gerçekleşen, 3 dünya savaşı planı nedir?

Dünya savaşlarını bilen Mason Albert Pike'ın 3.Dünya Savaşı kehaneti korkunç (Albert Pike kimdir?)

Ve Albert Pike'ın kehanet mektubunda neler yazıyor?

Dünya savaşlarını bilen Mason Albert Pike'ın 3.Dünya Savaşı kehaneti korkunç (Albert Pike kimdir?)

Albert Pike adlı mason üstadının 1871'de yazmış olduğu gizemli bir mektup, dünya savaşları hakkında sıradışı kehanetler içeriyordu. Aslında mektup kehanetin de ötesinde dünya savaşlarının planı gibi. llüminati Üyesi Olan Mason Albert Pike bu mektubunda birinci ve ikinci dünya savaşını planlıyor ve dedikleri yıllar sonra aynen oluyor. Her iki planlı kehaneti de gerçekleşen Albert Pike olay mektubunda 3. dünya savaşı içinde kehanette bulunmuştu. İşte o mason ve yazdığı mektup.

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