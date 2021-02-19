Rusya bununla çalkalanıyor! Putin’in evlilik dışı kızından çok konuşulacak açıklamalar! Rus muhalif Navalnıy’nin zehirlenmesi…
Rusya Başkanı Vladimir Putin'in evlilik dışı kızının olduğu ortaya çıktığı günden bu yana en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Vladimir Putin'in gizli kızı olduğu düşünülen Luiza Rozova, bu ay başında Rus muhalif Aleksey Navalnı lehine yapılan protestolar sırasında Putin karşıtı bir duruş göstererek "savaşmayın birbirinizi sevin" mesajı yayınlamasıyla ülkede deprem etkisi yaratmıştı. 17 yaşındaki Rozova'nın Rus muhalif Navalnıy'nin zehirlenmesi ile ilgili açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Öte yandan Rozova ayrıca Putin'in babası olup olmadığı sorusuna da ilk kez doğrudan muhattap oldu. İşte detaylar…
19.02.2021 09:35
- Son Güncelleme: 19.02.2021 09:35
17 yaşındaki Elizaveta Krivonogikh, aynı zamanda, 1989 yılında düzenlenen bir gösteriden resim yayınlayarak ifade özgürlüğüne yönelik baskıyı onaylamadığını gösteriyordu. Sosyal medya paylaşımları, kendi kuşağının büyük kısmının hapisteki muhalif lider Aleksey Navalni'nin "babasına" karşı kitlesel gösteri çağrılarını aktif olarak desteklediği sırada geldi.