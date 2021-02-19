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Rusya bununla çalkalanıyor! Putin’in evlilik dışı kızından çok konuşulacak açıklamalar! Rus muhalif Navalnıy’nin zehirlenmesi…

Rusya Başkanı Vladimir Putin'in evlilik dışı kızının olduğu ortaya çıktığı günden bu yana en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Vladimir Putin'in gizli kızı olduğu düşünülen Luiza Rozova, bu ay başında Rus muhalif Aleksey Navalnı lehine yapılan protestolar sırasında Putin karşıtı bir duruş göstererek "savaşmayın birbirinizi sevin" mesajı yayınlamasıyla ülkede deprem etkisi yaratmıştı. 17 yaşındaki Rozova'nın Rus muhalif Navalnıy'nin zehirlenmesi ile ilgili açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Öte yandan Rozova ayrıca Putin'in babası olup olmadığı sorusuna da ilk kez doğrudan muhattap oldu. İşte detaylar…

19.02.2021 09:35 - Son Güncelleme: 19.02.2021 09:35
Rusya bununla çalkalanıyor! Putin’in evlilik dışı kızından çok konuşulacak açıklamalar! Rus muhalif Navalnıy’nin zehirlenmesi…

İddiaya göre Rus liderin, kısa süre önce bir multi milyonere dönüşen Svetlana Krivonogikh ile evlilik dışı bir ilişkiden bir çocuğu oldu ancak Elizaveta Krivonogikh olarak da bilinen 17 yaşındaki Luiza Rozova etrafındaki ses perdesi henüz daha tam aralanmış değil.

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Rusya bununla çalkalanıyor! Putin’in evlilik dışı kızından çok konuşulacak açıklamalar! Rus muhalif Navalnıy’nin zehirlenmesi…

Vladimir Putin'in gizli kızı olduğu düşünülen Rus genç, bu ay başında Rus muhalif Aleksey Navalnı lehine yapılan protestolar sırasında Putin karşıtı bir duruş göstererek "savaşmayın birbirinizi sevin" mesajı yayınlamasıyla ülkede deprem etkisi yarattı.

Rusya bununla çalkalanıyor! Putin’in evlilik dışı kızından çok konuşulacak açıklamalar! Rus muhalif Navalnıy’nin zehirlenmesi…

17 yaşındaki Elizaveta Krivonogikh, aynı zamanda, 1989 yılında düzenlenen bir gösteriden resim yayınlayarak ifade özgürlüğüne yönelik baskıyı onaylamadığını gösteriyordu. Sosyal medya paylaşımları, kendi kuşağının büyük kısmının hapisteki muhalif lider Aleksey Navalni'nin "babasına" karşı kitlesel gösteri çağrılarını aktif olarak desteklediği sırada geldi.

Rusya bununla çalkalanıyor! Putin’in evlilik dışı kızından çok konuşulacak açıklamalar! Rus muhalif Navalnıy’nin zehirlenmesi…

Luiza, Proekt.Media için Clubhouse'daki sorularını yanıtladı. Şu anda BBC Rusya Servisi için çalışan Zakharov, ilk başta Luiza'ya "Araştırmamla size kötü bir travmaya neden oldum mu?" diye sordu.

Rusya bununla çalkalanıyor! Putin’in evlilik dışı kızından çok konuşulacak açıklamalar! Rus muhalif Navalnıy’nin zehirlenmesi…

Luiza: "Hayır, hiç de değil. Hayatım o kadar durgundu ki, insanların hesabımı duydukları için ilgi odağı olma şansı için çok minnettarım. Gerçekten çok iyi hissediyorum, benim için endişelenme." yanıtını verdi.