Rusya bununla çalkalanıyor! Putin’in evlilik dışı kızından çok konuşulacak açıklamalar! Rus muhalif Navalnıy’nin zehirlenmesi…

İddiaya göre Rus liderin, kısa süre önce bir multi milyonere dönüşen Svetlana Krivonogikh ile evlilik dışı bir ilişkiden bir çocuğu oldu ancak Elizaveta Krivonogikh olarak da bilinen 17 yaşındaki Luiza Rozova etrafındaki ses perdesi henüz daha tam aralanmış değil.