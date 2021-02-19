İsrail engelleyemedi! Sperm kaçırarak çocuk sahibi oldu

İsrail hapishanesinde tutuklu olarak bulunan Filistinli Muhammed Yusuf el-Kudra, tüm engellemelere rağmen "sperm kaçırma" yöntemiyle baba oldu. Yusuf el-Kudra'nın Mücahid adı verilen çocuğu Gazze'de dünyaya geldi. Filistinli esir ve tutuklularla ilgili kuruluşların verilerine göre bugüne kadar "sperm kaçırma" ve sonrasındaki tüp bebek yöntemiyle 96 çocuk dünyaya geldi.

19.02.2021 09:11 - Son Güncelleme: 19.02.2021 09:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





